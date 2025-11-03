¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.
Las víctimas de la DANA salen a la calle para exigir justicia, más allá de la dimisión de Mazón
Euskaraz irakurri: GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioez haratago
Las víctimas de la DANA vuelven a salir a la calle para exigir justicia, más allá de dimisiones. Las familias consideran que llega tarde y mal la dimisión de Carlos Mazón. Además, han criticado que en la comparecencia del presidente se haya centrado en los daños materiales, así como que se haya declarado víctima de la criminalización.