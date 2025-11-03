GOIDI
Las víctimas de la DANA salen a la calle para exigir justicia, más allá de la dimisión de Mazón

Una concentración en la plaza de la Virgen de València este lunes, día en que Carlos Mazón ha renunciado como president de la Generalitat, ha reunido a varios cientos de personas para reconocer la lucha de los movimientos sociales que han estado al lado de las víctimas de la dana y sus familiares durante un año "largo y oscuro".
18:00 - 20:00

Concentración de las víctimas de la DANA. Foto: EFE.

Euskaraz irakurri: GOIDIaren biktimak kalera atera dira justizia eskatzeko, dimisioez haratago
author image

EITB

Última actualización

Las víctimas de la DANA vuelven a salir a la calle para exigir justicia, más allá de dimisiones. Las familias consideran que llega tarde y mal la dimisión de Carlos Mazón. Además, han criticado que en la comparecencia del presidente se haya centrado en los daños materiales, así como que se haya declarado víctima de la criminalización.

