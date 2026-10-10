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El PNV reivindica sus logros para el autogobierno y el compromiso de seguir formando un muro de contención frente a la ultraderecha
La portavoz Maribel Vaquero ha puesto en valor que su acuerdo de investidura con Sánchez se ha cumplido en más del 75 %, aunque queden todavía transferencias pendientes. Un compromiso, ha dicho, que no dejarán de exigir, mientras alertaba de la involución democrática que se puede acrecentar tras los comicios.
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