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El PNV reivindica sus logros para el autogobierno y el compromiso de seguir formando un muro de contención frente a la ultraderecha

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SAN SEBASTIÁN, 10/10/2026.- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ofrece una rueda de prensa para informar del trabajo realizado por el grupo vasco en esta última legislatura, que ha finalizado tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: EAJk autogobernua eta eskuin muturraren aurkako horma aldarrikatu ditu Kongresuko legealdiaren balantzean

EITB

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La portavoz Maribel Vaquero ha puesto en valor que su acuerdo de investidura con Sánchez se ha cumplido en más del 75 %, aunque queden todavía transferencias pendientes. Un compromiso, ha dicho,  que no dejarán de exigir, mientras alertaba de la involución democrática que se puede acrecentar tras los comicios.

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