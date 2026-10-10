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EAJk autogobernua eta eskuin muturraren aurkako horma aldarrikatu ditu Kongresuko legealdiaren balantzean

Iragarkia
SAN SEBASTIÁN, 10/10/2026.- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ofrece una rueda de prensa para informar del trabajo realizado por el grupo vasco en esta última legislatura, que ha finalizado tras la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre. EFE/Juan Herrero.
18:00 - 20:00

EITB

Azken eguneratzea

Maribel Vaquero bozeramaileak Sanchezekin hitzartutako inbestidura akordioa % 75etik gora bete izana goraipatu du, nahiz eta transferentzia nagusi batzuk falta diren oraindik. Sinatutakoa betetzeko eskatzeaz gainera, ohartarazi du Espainiako Estatuko giro politiko jasanezinak demokrazia galtzeko arriskua ekar dezakeela.

EAJ-PNV Madril Espainia Diputatuen Kongresua Politika

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