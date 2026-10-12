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Sánchez, recibido con insultos, abucheos y pitos a su llegada al desfile del 12 de octubre

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Pedro Sánchez desfile 12 octubre
18:00 - 20:00
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido recibido con insultos, pitos y abucheos a su llegada al desfile del 12 de octubre. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Sanchez txistu eta irain artean hartu dute urriaren 12ko desfilean

EITB

Última actualización

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha sido recibido con insultos, pitos y abucheos a su llegada a la Plaza Cánovas del Castillo para ver el acto central del 12 de octubre, la tradicional parada militar presidida por los reyes Felipe VI y Letizia.

Pedro Sánchez España Política

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