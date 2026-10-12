ESPAINIA
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Sanchez txistu eta irain artean hartu dute urriaren 12ko desfilean

Iragarkia
Pedro Sánchez desfile 12 octubre
18:00 - 20:00

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentea urriaren 12ko desfilean. Argazkia: EFE

EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidentearen aurkako irainak eta txistuak entzun dira aurten ere Madrilen, urriaren 12ko desfile militarrean.

Pedro Sanchez Espainia Politika

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