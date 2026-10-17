El Comité Federal del PSOE proclama a Sánchez candidato por unanimidad y ratifica listas

El Comité Federal del PSOE ha proclamado este sábado por unanimidad a su líder, Pedro Sánchez, candidato a la reelección y ha ratificado las candidaturas para las elecciones del 29N en una reunión en la que los dirigentes territoriales se han mostrado unidos y convencidos de que pueden ganar.

Por primera vez habrá más mujeres que hombres encabezando las listas al Congreso de los Diputados (un 52 %) y en el Senado también se avanza hacia la paridad al aumentar diez puntos el porcentaje de mujeres al frente de las candidaturas respecto a 2023, ha informado el PSOE.

"Hoy lanzamos a la ciudadanía un mensaje claro: estamos preparados. Tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y el mejor liderazgo el de nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El 29N solo hay una meta: la victoria. Salimos a ganar, y a gobernar", ha afirmado el PSOE en un comunicado.

Así, el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, se ha mostrado "pleno de ilusión" y convencido de que repetirán la victoria de 2023, cuando fueron primera fuerza en Euskadi. Además, se ha mostrado convencido de que el acuerdo con el Frente Amplio en el Senado contribuirá a que "no se pierda ningún esfuerzo para hacer posible que el PSOE vuelva a gobernar este país".