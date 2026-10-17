PSOEren Batzorde Federalak aho batez izendatu du Sanchez hautagai, eta zerrendak berretsi ditu
Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusia "ilusioz gainezka" agertu da, eta alderdiak 2023ko garaipena errepikatuko duela ziurtatu du. Gainera, ziur agertu da Fronte Zabalarekin Senaturako lortutako akordioa lagungarri izango dela "esfortzurik ez galtzeko".
Pedro Sanchez A-29ko hauteskundeetarako hautagaia izatea aldarrikatu du PSOEren Batzorde Federalak aho batez larunbat goizean, eta berretsi egin ditu azaroaren 29ko hauteskundeetarako hautagaitzak.
Lehen aldiz, emakumeak gizonak baino gehiago izango dira Diputatuen Kongresurako zerrendan (% 52), eta Senatuan ere parekotasunerantz egingo da aurrera, 2023koekin alderatuta hautagaitzetan dauden emakumeen kopuruak 10 puntu egin baitu gora, PSOEk jakitera eman duenez.
"Gaur mezu argia ematen diegu herritarrei: prest gaude. Proiekturik onena dugu, talderik onena eta lidergorik onena: gure idazkari nagusi eta Gobernuko presidente Pedro Sanchezena. Azaroaren 29an helburu bakarra dugu: garaipena. Irabazi eta gobernatzera aterako gara", adierazi du PSOEk ohar batean.
Sanchezek dio "Maricarmen ohorez" irabaziko dutela etxebizitzaren kausa
Testuinguru horretan, Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak esan du "jendearen indarrak" irabaziko duela "etxebizitzaren kausa", horixe baita hauteskunde kanpainaurre honetan sozialisten leloa, eta "Maricarmen eta plazetan mobilizatutako pertsonen omenez" irabaziko dutela.
"Haren omenez, baita herrialdeko plazetan manifestatzen ari diren pertsonen omenez ere", azpimarratu du Sanchezek, "irabaziko dugu etxebizitzaren kausa, jendearen indarrarekin, dena irabazten dugun bezala". Halaber, ongizatearen estatua ahalbidetu zuten aurreko belaunaldiak ere izan ditu gogoan bere hitzaldian.
Bestalde, Begoña Gomez emazteari esan dio gaur egun "inoiz baino batuago eta indartsuago" daudela, eta honakoa gaineratu du militanteen aurrean: "Ozen eta argi entzun dezatela: maite zaitut!".
Andueza ziur da 2023ko garaipena errepikatuko dutela
Testuinguru horretan, Eneko Andueza euskal sozialisten idazkari nagusia "ilusioz beteta" agertu da, eta ziur da 2023ko garaipena errepikatuko dutela. Gainera, Fronte Zabalarekin Senaturako lortutako akordioak "PSOEk herrialde hau berriro gobernatzeko ahaleginik ez galtzea" ekarriko duela esan du.
Rebeca Torro izango da PSOEren bozeramailea
Rebeca Torro PSOEko Antolakuntza idazkaria izango da sozialisten bozeramailea, Montse Minguez orain arteko bozeramaileak dimisioa eman ostean, bere bikotekidearen higiezinen negozioen harian sortutako polemikaren ondorioz.
Aldi berean, alderdiko presidentea, Cristina Narbona, Ikasketa eta Programez arduratuko da, eta Javier Alfonso Cendon, talde sozialistaren idazkari nagusia izango da Kongresuan. Miguelezek izan ditu bi kargu horiek dimisioa eman arte.