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El PP de Euskadi censura la actitud del PNV y PSE-EE por no poner en marcha el proyecto de Antondegi
Borja Corominas, concejal y portavoz popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, ha criticado la actitud de PNV y PSE-EE por no haber implementado el proyecto urbanístico que contempla la construcción de 3000 viviendas en la zona de Antondegi, un proyecto, ha dicho, en el que tienen puestas sus esperanzas muchos donostiarras.
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