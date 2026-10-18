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El PP de Euskadi censura la actitud del PNV y PSE-EE por no poner en marcha el proyecto de Antondegi

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Euskadiko PPk EAJ eta PSE-EE kritikatu ditu, Antondegin ez direla etxebizitzak eraiki salatuz

EITB

Última actualización

Borja Corominas, concejal y portavoz popular en el Ayuntamiento de San Sebastián, ha criticado la actitud de PNV y PSE-EE por no haber implementado el proyecto urbanístico que contempla la construcción de 3000 viviendas en la zona de Antondegi, un proyecto, ha dicho, en el que tienen puestas sus esperanzas muchos donostiarras.

PP Vasco Donostia-San Sebastián Vivienda Comunidad Autonóma Vasca Política

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