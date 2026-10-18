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Euskadiko PPk EAJ eta PSE-EE kritikatu ditu, Antondegin ez direla etxebizitzak eraiki salatuz

Iragarkia
18:00 - 20:00

EITB

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Borja Corominas Donostiako Udaleko zinegotzi eta PPko bozeramaileak EAJren eta PSE-EEren jarrera kritikatu du, Antondegi inguruan 3.000 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen proiektu urbanistikoa aurrera ez eramatea leporatuta.

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