Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.
Euskadiko PPk EAJ eta PSE-EE kritikatu ditu, Antondegin ez direla etxebizitzak eraiki salatuz
Borja Corominas Donostiako Udaleko zinegotzi eta PPko bozeramaileak EAJren eta PSE-EEren jarrera kritikatu du, Antondegi inguruan 3.000 etxebizitza eraikitzea aurreikusten duen proiektu urbanistikoa aurrera ez eramatea leporatuta.
Zure interesekoa izan daiteke
ZUZENEAN
Duela min.
Irungo komisarian jarraitzen dute terrorismoa leporatuta atxilotutako bi lagunek, eta ikerketapean dagoen hirugarrena IRArekin lotura lukeen irlandar bat da
ZUZENEAN
Duela min.
Lehendakariak "gure historiatik ikasteko" deia egin du ETAren jardun armatua amaitu eta 15 urtera
ZUZENEAN
Duela min.
Ertzaintzak bi pertsona atxilotu ditu Irunen, terrorismo delitua egotzita
ZUZENEAN
Duela min.
Fronte Zabalak esan du Podemosekin akordioa egiten saiatu zela, baina aurrera egin behar dela: "No more drama"
ZUZENEAN
Duela min.
15 urte Aieteko Bake Konferentziatik: bizikidetza erronka oraindik
ZUZENEAN
Duela min.
Sanchezen "inboluzio blokean konplize" izatea egotzi dio PPk EAJri
ZUZENEAN
Duela min.
Lopez de Arroyabek esan du EH Bildu dela "Euskal Herriko fronte zabala"
ZUZENEAN
Duela min.
EAJk aho batez berretsi ditu Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal eta Gorka Urtaran Kongresurako hautagai
ZUZENEAN
Duela min.
PSOEren Batzorde Federalak aho batez izendatu du Sanchez hautagai, eta zerrendak berretsi ditu
Gehiago ikusi