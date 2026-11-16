El trabajo, las pensiones y la situación de la industria vasca centran los mensajes del lunes
EH Bildu presenta su programa electoral: vivienda, empleo y derechos sociales, claves
A lo largo de esta mañana, EH Bildu ha colgado su programa electoral en su página web. La vivienda, el empleo y los derechos sociales son aspectos prioritarios en el documento, en el que también reclama el reconocimiento de Euskal Herria como nación y el derecho a decidir. Puedes consultar el programa electoral al completo en su web.
"Las derechas quieren empujarnos a un sistema privado de pensiones"
En este mismo acto, Mikel de la Fuente, candidato de EH Bildu por Bizkaia, ha alertado de las "amenazas de recortar y privatizar nuestras pensiones" y ha advertido de que "las derechas pretenden recortar las cuantías y empujarnos a un sistema privado en el que solo quien tenga capacidad económica para ello pueda tener derecho a una pensión". En ese sentido, ha asegurado que EH Bildu no va a permitirlo porque, según ha dicho, "las pensiones son un derecho conquistado para que los jubilados podamos mantener una vida digna".
EH Bildu pide que las pensiones mínimas se igualen al SMI
EH Bildu ha centrado su mensaje de la mañana en el sistema de pensiones. Oihana Etxebarrieta, cabeza de lista al Congreso por Gipuzkoa, afirma que "la defensa de los derechos de las personas mayores en Euskal Herria es y será una prioridad" para la coalición soberanista, "también en Madrid". Así, entre otras medidas, ha propuesto que las pensiones mínimas se igualen al SMI y un aumento del 15% para las más bajas.
"Vicinay es una empresa que tiene proyecto, puede garantizar el futuro industrial de Sestao"
Por su parte, Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar en el Congreso, ha destacado el potencial industrial de la empresa y ha cuestionado que se planteen despidos después de haber recibido financiación pública. "Vicinay es una empresa que tiene un proyecto, que tiene innovación tecnológica y que puede garantizar el futuro industrial en Sestao", ha señalado. Ha recordado que la compañía ha recibido “millones de euros, tanto del Gobierno Vasco como de la SEPI”, y ha rechazado que estas aportaciones públicas no vayan acompañadas de garantías de empleo.
Frente Amplio se reúne con trabajadores de Vicinay, en Sestao
Los portavozces de Frente Amplio se han reunido esta mañana con el comité de empresa de Vicinay en Sestao, para abordar la situación de los 60 puestos de trabajo “amenazados” en esta planta. Tras la reunión, Lander Martínez, candidato al Congreso por Bizkaia, ha reivindicado la necesidad de proteger el empleo industrial en Ezkerraldea. “Detrás de cada empleo hay una familia, un proyecto de vida y un futuro que merece ser defendido”. “No podemos permitir que las decisiones empresariales sigan convirtiendo el futuro de nuestra gente en una incertidumbre permanente”, ha añadido.
Arrancan los debates
Esta semana, además de la cobertura de la campaña electoral y de diversas entrevistas en ETB-1, ETB-2, Radio Euskadi y Euskadi Irratia, tenemos debate. Será el jueves 19 en ETB-1, en euskera, y estará moderado por Xabier Usabiaga. El debate en castellano tendrá lugar el 24 de noviembre en ETB2, Radio Euskadi y Radio Vitoria, conducido por Dani Álvarez. Tanto en ORAIN como en ETB ON estarán disponibles los dos debates.
Egun on! Estos son los principales actos electorales programados para este lunes en Euskadi:
- PSE: Nanclares de la Oca (11:00h) y Errenteria (18:30 horas)
- PNV: Bilbao (11:00) e Irun (19:00)
- EH Bildu: San Sebastián (11:30) y Llodio (19:00)
- PP: Llodio (11:30) y Beasain (17:00)
- Frente Amplio: Sestao (10:30) y San Sebastián (17:00)