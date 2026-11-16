Lan baldintzak, industria alorraren egoera edota pentsioak dira gaurko gai nagusiak
EH Bilduk bere hauteskunde programa aurkeztu du: etxebizitza, eskubide sozialak eta enplegua dira gai nagusiak
Gaur goizean, EH Bilduk bere webgunean eskegi du Azaroan 29ko bozei begira euren hauteskunde programa. Etxebizitza, enplegua eta eskubide sozialak lehentasunezko gaiak dira aipatu dokumentuan, eta Euskal Herria nazio gisa aitortzea eta erabakitzeko eskubidea ere aldarrikatzen ditu. Hauteskunde programa osorik kontsulta dezakezu bere webgunean.
"Eskuinak pentsio pribatuetara bultzatu nahi gaitu"
Ekitaldi horretan bertan, Mikel de la Fuente EH Bilduren Bizkaiko hautagaiak ohartarazi du "gure pentsioak murrizteko eta pribatizatzeko mehatxuak" egon badaudela, eta ohartarazi du "eskuinak kopuruak murriztu eta sistema pribatu batera bultzatu nahi gaituela, horretarako ahalmen ekonomikoa duenak bakarrik izan dezan pentsio bat jasotzeko eskubidea". Horren ildotik, EH Bilduk hori onartuko ez duela ziurtatu du, izan ere, "pentsioak eskubide konkistatua dira erretiratuok bizitza duina mantendu ahal izateko".
Pentsio baxuenak Gutxieneko Soldatarekin parekatzea eskatu du EH Bilduk
EH Bilduk pentsio sisteman oinarritu du goizeko mezua. Oihana Etxebarrieta Kongresurako Gipuzkoako zerrendaburuak adierazi duenez, "Euskal Herrian adinekoen eskubideak defendatzea lehentasuna da eta izango da" koalizio soberanistarentzat, "baita Madrilen ere". Hala, besteak beste, pentsio baxuenak Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren parekoak izatea proposatu du, eta % 15eko igoera txikienetarako.
"Vicinayk proiektu bat dauka, Sestaoko etorkizun industriala berma dezake"
Bestalde, Verónica Martinez Barberok, Kongresuko Sumarreko bozeramaileak, enpresaren potentzial industriala azpimarratu du, eta zalantzan jarri du finantzaketa publikoa jaso ondoren kaleratzeak planteatzea. "Vicinay proiektu bat duen enpresa bat da, berrikuntza teknologikoa duena eta Sestaon etorkizun industriala berma dezakeena", adierazi du. Konpainiak "Eusko Jaurlaritzatik eta SEPItik milioika euro" jaso dituela gogorarazi du, eta ukatu egin du ekarpen publiko horiekin batera enplegu-bermerik ez egotea.
Fronte Zabalak bilera egin du Vicinayko langileekin, Sestaon
Fronte Zabaleko bozeramaileek bilera egin dute gaur goizean Sestaoko Vicinay enpresako enpresa-batzordearekin, lantegi horretan "mehatxupean" dauden 60 lanpostuen egoera aztertzeko. Bileraren ostean, Lander Martinez Kongresurako Bizkaiko hautagaiak Ezkerraldean enplegu industriala babesteko beharra aldarrikatu du. "Enplegu bakoitzaren atzean familia bat, bizi-proiektu bat eta defendatzea merezi duen etorkizun bat daude". "Ezin dugu onartu enpresen erabakiek gure jendearen etorkizuna ziurgabetasun iraunkor bihurtzen jarraitzea", gaineratu du.
Eztabaidak ostegunean hasiko dira
Aste honetan, kanpaina-ekitaldiak jarraitzeaz gain eta ETB-1en eta ETB-2n hautagaiekin elkarrizketak egiteaz aparte, eztabaidak hasiko dira. Ostegunean, hilak 19, lehen eztabaida izango da, ETB-1en, euskaraz. Xabier Usabiagak gidatuko du. Gazteleraz, ETB-2n, azaroaren 24ean egingo da. ORAINen eta ETB ONen eztabaidak oso-osorik izango dituzu ikusgai.
Egun on! Hauek dira astelehen honetarako aurreikusitako ekitaldi politiko nagusiak: :
- PSE: Langraitz (11:00etan) eta Errenteria (18:30etan)
- EAJ: Bilbo (11:00) eta Irun (19:00)
- EH Bildu: Donostia (11:30) eta Laudio (19:00)
- PP: Laudio (11:30) eta Beasain (17:00)
- Fronte Zabala: Sestao (10:30) eta Donostia (17:00)