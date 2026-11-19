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La campaña entra de lleno en su séptimo día, que concluirá con el primer gran debate de EITB
Este séptimo día de campaña terminará con los candidatos vascos debatiendo sus propuestas en el primer gran debate de EITB. Será a las 22:00, en euskera, y se emitirá por ETB-1, Euskadi Irratia y Orain.
Esta noche, ETB-1, Orain y Euskadi Irratia emiten el primer gran debate de la campaña en Euskadi
Antes, candidatos y candidatas desgranarán sus programas en varios actos políticos
Irun, Santurtzi, Beasain, Vitoria-Gasteiz y Madrid, los escenarios electorales de hoy.
10:04
Agenda de campaña:
Egun on! Aquí tienes la agenda de campaña de este jueves 19 de noviembre en Euskadi:
· PSE: Irun (12:00) / Vitoria-Gasteiz (18:30)
· PNV: Madrid (9:00) / Beasain (19:00)
· EH BILDU: Errenteria (11:00) / Lizarra (19:00)
· PP: Vitoria-Gasteiz (11:30) / Santurtzi (17:00)
· FRENTE AMPLIO: Vitoria-Gasteiz (12:30) / Irun (17:00)