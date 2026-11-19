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Kanpaina zazpigarren egunean sartuko da bete-betean, eta EITBren lehen eztabaida handiarekin amaituko da
Kanpainaren zazpigarren egun honetan, euskal hautagaiek euren proposamenak eztabaidatuko dituzte EITBko lehen eztabaida handian, 22:00etan, euskaraz. ETB-1en, Euskadi Irratian eta Orain irratian izango da ikusgai.
Gaur Gauean, ETB-1k, Orainek eta Euskadi Irratiak euskal hautagaien lehen eztabaida eskainiko duz zuzenean.
Baina, egunean zehar, alderdiek han eta hemen azalduko dituzte euren programak.
Irun, Santurtzi, Beasain, Gasteiz eta Madril izango dira gaurko agertokiak.
10:04
Kanpainako agenda:
Egun on! Hemen duzu ostegun honi begira hauteskunde-kanpainako agenda:
· PSE: Irun (12:00) / Gasteiz (18:30)
· EAJ: Madril (9:00) / Beasain (19:00)
· EH BILDU: Errenteria (11:00) / Lizarra (19:00)
· PP: Gasteiz (11:30) / Santurtzi (17:00)
· FRONTE ZABALA: Gasteiz (12:30) / Irun (17:00)