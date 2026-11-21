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Sábado de campaña: estos son los principales actos para este 21 de noviembre
La campaña sigue adelante, con los mítines del fin de semana.
Noveno día de campaña electoral en Euskadi
Los mítines de hoy llegan a Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Eibar, Barakaldo y Berneo
Noveno día de campaña electoral en Euskadi
Los mítines de hoy llegan a Vitoria-Gasteiz, Bilbao, Eibar, Barakaldo y Berneo
10:40
Egun on! Estos son los actos de campaña programados para este sábado 21 de noviembre:
- PSE-EE: Vitoria-Gasteiz (12:00) / Barakaldo (18:00)
- PNV: Bernedo (11:00) / Eibar (18:30)
- EH BILDU: Vitoria-Gasteiz (12;00)
- PP: Vitoria Gasteiz (11:30) / Donostia (17:00)
- Fronte Zabala: Bilbo (11:30)