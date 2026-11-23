Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Estos han sido los principales mensajes de los representantes políticos en la mañana del lunes Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Astelehen goizeko ekitaldietan, hauek izan dira ordezkari politikoen mezu nagusiak EITB 23/11/2026 - 15:16 Última actualización 23/11/2026 - 15:16