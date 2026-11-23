Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión La campaña electoral entra en su recta final: estos son los principales mensajes de la tarde del lunes Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Hauteskunde-kanpaina azken txanpan sartu da: hauek dira astelehen arratsaldeko mezu nagusiak EITB 23/11/2026 - 21:27 Última actualización 23/11/2026 - 21:27