Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión La violencia machista, en el epicentro de los discursos electorales en este 25N Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Azaroak 25eko ekitaldietan, emakumeen aurkako indarkeria izan dute hizpide alderdi guztietako ordezkariek EITB 25/11/2026 - 21:30 Última actualización 25/11/2026 - 21:30