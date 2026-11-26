Acto electoral del PNV, con la memoria como eje principal. Idoia Sagastizabal, candidata por Bizkaia, ha señalado que la memoria “no es un estorbo para la convivencia”, sino una de sus “condiciones fundamentales”. “Una democracia se fortalece cuando abre sus archivos, reconoce a sus víctimas y es capaz de afrontar su pasado sin silencios ni impunidad”, ha dicho, cuando se cumplen 41 años de la detención y desaparición de Mikel Zabalza y 33 del asesinato de Joseba Goikoetxea. En este sentido, Sagastizabal ha reclamado “voluntad política” para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, desclasificar los archivos y eliminar los obstáculos que todavía dificultan “el esclarecimiento de lo ocurrido”. “Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad”, ha manifestado,