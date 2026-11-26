Penúltimo día de campaña electoral en Euskadi: esta es la agenda de los partidos para el jueves
"Ninguna ideología puede justificar el asesinato de una persona"
Sagastizabal (PNV) ha insistido en que “reconocer todas las memorias no significa equiparar todas las violencias ni justificar ninguna de ellas”, sino reconocer a las víctimas y esclarecer lo sucedido. “Ninguna ideología, ninguna causa política y ningún proyecto de país pueden justificar el asesinato de una persona”, ha afirmado. Por último, ha apelado a la responsabilidad colectiva de construir una memoria plural y compartida, capaz de transmitir a las nuevas generaciones “una historia completa y crítica de nuestro pasado”.
Sagastizabal: "La memoria no es un estorbo para la convivencia, sino una de sus condiciones fundamentales"
Acto electoral del PNV, con la memoria como eje principal. Idoia Sagastizabal, candidata por Bizkaia, ha señalado que la memoria “no es un estorbo para la convivencia”, sino una de sus “condiciones fundamentales”. “Una democracia se fortalece cuando abre sus archivos, reconoce a sus víctimas y es capaz de afrontar su pasado sin silencios ni impunidad”, ha dicho, cuando se cumplen 41 años de la detención y desaparición de Mikel Zabalza y 33 del asesinato de Joseba Goikoetxea. En este sentido, Sagastizabal ha reclamado “voluntad política” para reformar la Ley de Secretos Oficiales de 1968, desclasificar los archivos y eliminar los obstáculos que todavía dificultan “el esclarecimiento de lo ocurrido”. “Las víctimas y sus familias tienen derecho a conocer la verdad”, ha manifestado,
Agenda de campaña para este jueves 26 de noviembre:
Egun on!
Aquí tienes los principales actos de campaña de este jueves 26 de noviembre:
- PSE: Oion (11:00) / Bilbao (18:30)
- PNV: Bilbao (11:00) / Vitoria-Gasteiz (19:00)
- EH Bildu: Erandio (11:00) / Barakaldo (19:00)
- PP: Donostia (11:00) / Fontecha (17:00)
- Frente Amplio: Bilbao (18:00)