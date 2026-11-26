Inicio Política Elecciones Elecciones Generales ELECCIONES GENERALES Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Sube el tono de la campaña electoral, a solo un día del cierre Publicidad Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Euskaraz irakurri: Hauteskunde kanpainaren tonua igo egin da, botoa eskatzeko egun bat besterik falta ez denean EITB 26/11/2026 - 21:59 Última actualización 26/11/2026 - 21:59