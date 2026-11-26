Hasiera Politika Hauteskundeak Hauteskunde Orokorrak HAUTESKUNDE OROKORRAK Elkarbanatu Gorde Kendu nire zerrendatik Edukia gorde nahi duzu? Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko. Hasi saioa Hauteskunde kanpainaren tonua igo egin da, botoa eskatzeko egun bat besterik falta ez denean Iragarkia Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 EITB 2026/11/26 - 20:56 Azken eguneratzea 2026/11/26 - 20:56