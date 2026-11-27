ELECCIONES GENERALES
La campaña electoral llega a su fin: así será el último día para pedir el voto
EH Bildu suspende su cierre de campaña, por el asesinato machista de Bilbao
EH Bildu ha decidido suspender todos sus actos de campaña previstos para este viernes por el asesinato machista ocurrido esta madrugada en Bilbo. Así, no celebrarán el acto de cierre de campaña que tenían previsto para esta tarde en el frontón Labrit de Iruñea, así como el resto de actos que iban a celebrarse. EH Bildu ha hecho un llamamiento al conjunto de la sociedad vasca para que participe en las movilizaciones de repulsa contra la violencia machista que el movimiento feminista convoque esta tarde y en los próximos días.
Último día de campaña en Euskadi
PSE-EE, PNV, EH Bildu y PP cierran hoy su campaña en Euskadi, con actos y mítines en las capitales. Frente Amplio llevó a cabo ayer su último acto en Bilbao. En esta noticia te resumimos cómo será ese cierre de campaña, y lo que harán candidatos y candidatas en la noche electoral.