HAUTESKUNDE OROKORRAK
Kanpainaren itxiera Euskadin: aukeratutako hiriak, mitinen ordutegiak eta hizlariak
Ostiral honetan izango dute hautagaiek botoa eskatzeko azken aukera, igandeko hauteskundeei begira.
EH Bilduk ostiral honetarako aurreikusita zituen kanpaina ekitaldi guztiak bertan behera uztea erabaki du, gaur goizaldean Bilbon gertatutako hilketa matxista salatzeko "eta dolua adierazteko", sare sozialetan koalizioak iragarri duenez . Horregatik, bertan behera utzi dute gaur arratsaldean Iruñeko Labrit pilotalekuan egitekoa zen kanpaina amaierako ekitaldia, baita Hego Euskal Herri osoan zehar ospatzekoak ziren gainerako ekitaldiak ere. Era berean, EH Bilduk euskal gizarte osoari dei egin dio, mugimendu feministak gaur arratsaldean eta datozen egunetan indarkeria matxistaren aurka deitzen dituen gaitzespen mobilizazioetan parte har dezaten.
PSE-EEk, EAJk, EH Bilduk eta PPk gaur egingo dituzte kanpainari amaiera emateko ekitaldiak, hiriburuetan denek. Fronte Zabalak atzo egin zuen itxiera, Bilbon. Albiste honetan informazio guztia duzu:
HAUTESKUNDE OROKORRAK
Ostiral honetan izango dute hautagaiek botoa eskatzeko azken aukera, igandeko hauteskundeei begira.