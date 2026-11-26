PSE-EE, PNV, EH Bildu y el PP culminarán su campaña este viernes en Vitoria, Bilbao, Pamplona y San Sebastián, respectivamente, mientras que Frente Amplio se sumará al acto estatal que celebrará la coalición en Madrid.

Los socialistas vascos harán su cierre de campaña en el Palacio Europa de Vitoria, a las 18:30 horas. Allí, tomarán la palabra el portavoz del PSOE en el Congreso y cabeza de lista por Bizkaia, Patxi López, los candidatos Rafaela Romero y Javier Hurtado, y el secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, y advertirán de que estas "no son unas elecciones cualquiera" porque "está en juego todo, el futuro de este país".

Los jeltzales, por su parte, se volcarán en su cierre de campaña en el Arenal de Bilbao, a las 20.00 horas, en movilizar a sus votantes y a los indecisos, a los que apelará a llenar las urnas de papeletas jeltzales, con el objetivo de mantener en el Congreso grupo propio y ser "la voz de Euskadi" en Madrid. Hablarán el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, el lehendakari, Imanol Pradales, y los cabezas de lista jeltzales el Congreso por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, Maribel Vaquero, Idoia Sagastizabal y Gorka Urtaran.



EH Bildu pedirá el voto por última vez en Pamplona, a partir de las 19:00 horas, en el Labrit. Arnaldo Otegi, secretari general, Oskar Matute, cabeza de lista por Bizkaia y las candidatas Idurre Bideguren y Eneka Maíz tomarán la palabras, junto al alcalde de Pamplona, Joseba Asirón. La formació, que también cree "cruciales" estos comicios, los considera un "referéndum" para elegir entre "democracia o autoritarismo; civilización o barbarie".



El PP, que se presenta como "la única alternativa en Euskadi" para lograr el desalojo de Pedro Sánchez, celebrará su último mitin en el Hotel Costa Vasca de San Sebastián, a las 18.30 horas, con la participación del presidente de los populares vascos, Javier de Andrés, y los cabezas de lista por Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, Esther Martínez, Jon Echeverría e Iñaki Oyarzabal.



Frente Amplio-Fronte Zabala, con el diputado Lander Martínez como cabeza visible, que ha centrado su campaña en la crisis habitacional y plantea las elecciones generales como "un referéndum entre vivienda y rentismo", ha celebrado su último acto en Euskadi este jueves. Este viernes Martínez se desplaza a Madrid para asistir al acto de cierre de campaña estatal, encabezado por Ada Colau.



NOCHE ELECTORAL



El próximo domingo, la mayoría de partidos vascos hará seguimiento de los resultados electorales en Bilbao, salvo el PP que estará en al Hotel Canciller Ayala de la capital alavesa.



A partir de las 20.00 horas en la capital vizcaína, el PNV se reunirá en la sede de Sabin Etxea, EH Bildu en la Plaza del Ensanche, el PSE-EE en Hotel Carlton, y Frente Amplio-Fronte Zabala en el hotel Eurostars Indautxu.