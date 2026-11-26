El Tribunal Supremo ha confirmado que los 11 283 españoles nacionalizados por la 'ley de nietos' que ahora residen en España no podrán votar el domingo, ya que estaban incluidos en el listado facilitado por el Gobierno español de los que ya tenían el voto suspendido, al margen del censo en que figuren en este momento.

La Sala de lo Contencioso ha rechazado el recurso de reposición de la Abogacía del Estado contra la providencia en la que ordenaba a la Junta Electoral Central (JEC) que garantizase que las 163 355 personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' no puedan votar incluso aunque ahora residan en España, salvo las 901 que si acreditaron ser descendientes de exiliados o lo certifiquen antes del 29N.

Al respecto, los servicios jurídicos del Estado presentaron un recurso porque consideran, entre otros motivos, que mencionar el Censo de Electores Residentes en España (CER) supone ir más allá de lo que había acordado hasta entonces la Sala. Según su interpretación, el tribunal solo había intervenido sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).

Sin embargo, los magistrados dejan claro que su decisión "ni modificó ni amplió la medida cautelar", se limitó a recordar que la suspensión se refería a las personas incluidas en el listado facilitado por la Administración del Estado, con independencia de la parte del Censo Electoral en que figuren en cada momento".

La Sala recuerda que su decisión vino motivada por los informes remitidos por la Abogacía y por la Oficina del Censo Electoral, que redujo de 163 355 a 113 326 los afectados tras percatarse de que en esa cifra había 11 283 personas incluidas en el CER, así como menores, personas duplicadas o quienes, incluso, estaban ya inscritos en el CERA con anterioridad a la 'ley de nietos'.

El tribunal añade que los cambios comunicados a la Sala se hicieron "sin dar una explicación comprensible" que permitiera entender cómo un listado que la propia Administración acababa de facilitar podía contener esos errores o datos inexactos.

En cuanto al CER, los magistrados explican que lo mencionaron expresamente porque, cuando acordaron la medida cautelar el pasado 10 de septiembre, desconocían que 11 283 de las personas incluidas en el listado del Gobierno español estaban inscritas en el censo correspondiente a los residentes en España. No obstante, la Sala señala que, como apunta la representación de Vox, ese dato no podía cambiar lo que ya se había acordado. En otras palabras, cambiar el lugar de residencia no puede servir para evitar que se aplique la suspensión cautelar.

El motivo, explica el tribunal, es que la suspensión afectaba a personas concretas, identificadas con nombre y apellidos en un listado que había facilitado la propia representación de la Administración del Estado que ahora presenta el recurso. Así lo había señalado también el Ministerio Fiscal. Además, los magistrados recuerdan que la Administración electoral tiene identificadas a esas personas, al menos desde el día 5. Consideran que ha habido tiempo suficiente para revisar los listados que se entregarán a las mesas electorales el domingo.

Ese plazo también permite que la Junta Electoral Central (JEC) pueda dar las instrucciones necesarias para aclarar cómo deben actuar las mesas. En concreto, no podrán introducir en las urnas los votos de las personas que aparezcan en los listados con su inscripción censal suspendida. En esos casos, los votos deberán conservarse junto con la documentación del escrutinio de cada mesa electoral, siguiendo las garantías que considere necesarias la Administración Electoral.