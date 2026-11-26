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Cobertura pionera de la noche electoral en EITB, con la visualización de datos de Orain
La ciudadanía podrá seguir los resultados y analizar los datos electorales en tiempo real a través de nuevas herramientas interactivas, como el pactómetro. Orain desplegará su tecnología en todas las plataformas de EITB, con una experiencia especial en ETB2 On y un análisis detallado del voto en la web y la aplicación a partir del lunes. Este formato pone a la persona usuaria en el centro.
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