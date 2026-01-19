¿Quieres guardar el contenido?
Aitor Esteban cree que no es conveniente que Pedro Sánchez agote la legislatura
El presidente del Euskadi Buru Batzar,, Aitor Esteban, ha destacado en Radio Euskadi que el aumento de la tensión aumentaría las hostilidades entre los partidos.
