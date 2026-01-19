ENTREVISTA EN RADIO EUSKADI
Aitor Esteban cree que no es conveniente que Pedro Sánchez agote la legislatura

Euskaraz irakurri: Aitor Estebanek uste du ez dela komenigarria Pedro Sanchezek legegintzaldia amaitzea
El presidente del Euskadi Buru Batzar,, Aitor Esteban, ha destacado en Radio Euskadi que el aumento de la tensión aumentaría las hostilidades entre los partidos.

