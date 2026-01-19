ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Aitor Estebanek uste du ez dela komenigarria Pedro Sanchezek legegintzaldia amaitzea

Aitor Esteban Euskadi Buru Batzarreko presidenteak Radio Euskadin azpimarratu duenez, tentsioak gora egiteak alderdien arteko liskarrak areagotuko lituzke.

