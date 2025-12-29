Temporal en Andalucía
Localizan el cuerpo sin vida del motorista arrastrado por la corriente en Íllora (Granada)

El temporal de lluvia que ha azotado la mitad oriental de Andalucía, ha dejado ya dos muertos y una persona sigue desaparecida.
ÍLLORA (GRANADA), 28/12/2025.- Labores de búsqueda de un joven que con su moto ha sido arrastrado por el agua en el arroyo de la Cañada, en el término municipal de Íllora, cuando pretendía cruzarlo. EFE/Pepe Torres
Labores de búsqueda del motorista. EFE.
Agencias | EITB

Un grupo de vecinos ha localizado en la madrugada de este lunes el cuerpo sin vida del motorista desaparecido el domingo tras cruzar el arroyo de la Cañada en Íllora (Granada).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo del suceso y activó durante el domingo un operativo especial de búsqueda, el cadáver del joven ha aparecido a unos 3 kilómetros del punto en el que desapareció. 

Con este último hallazgo, el temporal de lluvias que ha azotado la mitad oriental de Andalucía este fin de semana ha dejado ya dos muertos, uno en Íllora y otro en Alhaurín el Grande, municipio malagueño donde sigue desaparecida otra persona y cuyas tareas de búsqueda continúan por parte de los operativos.

 

