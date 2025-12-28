Una persona muere y dos permanecen desaperecidas en Andalucía por causa del temporal
Dos hombres han desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande cundo viajaban en su furgoneta y horas después ha aparecido el cadáver de uno de ellos. Una tercera persona ha desaparecido tras ser arrastrada por la corriente de agua cuando intentaba cruzar con su moto un arroyo en Íllora, Granada.
Una persona ha muerto y otra continúa desaparecida en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que está afectando desde ayer, sábado, a la provincia de Málaga.
Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que están aún buscando al hombre desaparecido. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que en un principio ha sido localizada la furgoneta en la que viajaban y horas después han hallado el cuerpo de la vícitima.
El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado la alarma roja las 21:16 horas de ayer, sábado, en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.
Buscan a un motorista en Granada
Un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde la mañana de este domingo a un motorista que ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada).
Según han informado fuentes de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, el suceso ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas de este domingo, momento en el que se ha activado la voz de alarma.
Aviso rojo por lluvias en Valencia
Aemet ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona.
El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.
Sigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.
En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.
La Generalitat envía un segundo Es_Alert
La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos.
El primero ha sido enviado esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, al litoral sur de la provincia, donde permanece activo el aviso de nivel rojo por lluvias.
En el resto de la provincia, donde el aviso ha llegado alrededor de las 17:40 horas, el aviso es de nivel naranja.
Te puede interesar
Kontseilua agradece su aliento a los euskaltzales y subraya la necesidad de "crear espacios de encuentro" para responder a la emergencia lingüística
6.500 euskaltzales se dieron cita este sábado en el Bilbao Arena en el acto celebrado bajo la nomenclatura "pizkundea". Kontseilua ha realizado una valoración positiva y optimista que pone el foco en los retos del futuro.
Bomberos de Bizkaia advierten de los accidentes que conlleva el mal uso de la pirotecnia y ofrecen pautas para su empleo
Los bomberos han explicado que estos productos pirotécnicos "tienen riesgo en sí mismos, tanto por el tipo de sustancias que emplean como por su forma de utilización" y ha recordado que cada año se realizan "múltiples intervenciones relacionadas con la utilización inadecuada de estos elementos festivos, especialmente los días de Nochevieja y Año Nuevo".
Sancionados 19 conductores en una concentración de más de 200 vehículos en Lantarón
La Ertzaintza también ha identificado a 44 vehículos y 70 personas. Los hechos sucedieron pasadas las 01.30 horas de la madrugada de este domingo.
La selección de Euskadi de pelota cumple un año de oficialidad, a la espera del TAS
La Federación Internacional de Pelota Vasca aprobó hace un año la participación de la Euskal Selekzioa en competiciones oficiales, pero la incertidumbre continúa, ya que la decisión está recurrida y el Tribunal de Arbitraje Deportivo ha vuelto a aplazar su resolución, hasta finales de enero.
Un accidente de tráfico en Ribera Alta destapa varios robos con fuerza y acaba con la detención de cuatro personas
Dos hombres y dos mujeres fueron arrestados el pasado viernes tras sufrir un accidente con un coche robado e intentar deshacerse de una caja registradora sustraída. Otras dos personas se dieron a la fuga, y sufrieron otro siniestro. La Ertzaintza mantiene la búsqueda de ambos.
Tres pasajeros heridos al salirse de la calzada un autobús en Erriberabeitia
Han sido trasladados al hospital de Miranda de Ebro, y los demás han concluido el trayecto en otro autobús.
Desde este lunes será necesario el distintivo ambiental para acceder al Casco Antiguo de Pamplona
Podrán circular vehículos con etiquetas 0, Eco, B y C, además de los vehículos autorizados. El incumplimiento de estas normas se considerará una infracción grave, que podrá ser sancionada con una multa de 200 euros (100 euros en caso de pronto pago).
Personalidades de la cultura vasca se suben al escenario en el acto de Kontseilua para mostrar su apoyo al euskara
Actores, músicos y bertsolaris se han sumado esta tarde al acto a favor del euskera, y han cantado sobre el escenario con el clamor del público artistas como Gorka Urbizu, Maia Ibarne y Gontzal Mendibil, entre otros.
Miles de personas acuden a la llamada de Kontseilua para ser parte del "renacimiento" del euskera
El Bilbao Arena ha acogido un acto que busca socializar la necesidad de redoblar esfuerzos a favor de la supervivencia del euskera y lograr nuevos consensos sociopolíticos para dar un salto en las políticas lingüísticas. La próxima cita será el 13 de junio de 2026 en Pamplona.