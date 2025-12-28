Una persona muere y dos permanecen desaperecidas en Andalucía por causa del temporal

Una persona ha muerto y otra continúa desaparecida en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que está afectando desde ayer, sábado, a la provincia de Málaga.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que están aún buscando al hombre desaparecido. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que en un principio ha sido localizada la furgoneta en la que viajaban y horas después han hallado el cuerpo de la vícitima.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado la alarma roja las 21:16 horas de ayer, sábado, en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.

Buscan a un motorista en Granada

Un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde la mañana de este domingo a un motorista que ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada).

Según han informado fuentes de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, el suceso ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas de este domingo, momento en el que se ha activado la voz de alarma.

Aviso rojo por lluvias en Valencia



Aemet ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona.



El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.



Sigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.



En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.



La Generalitat envía un segundo Es_Alert

La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos.

El primero ha sido enviado esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, al litoral sur de la provincia, donde permanece activo el aviso de nivel rojo por lluvias.

En el resto de la provincia, donde el aviso ha llegado alrededor de las 17:40 horas, el aviso es de nivel naranja.