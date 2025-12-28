Temporal
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Una persona muere y dos permanecen desaperecidas en Andalucía por causa del temporal

Dos hombres han desaparecido en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande cundo viajaban en su furgoneta y horas después ha aparecido el cadáver de uno de ellos. Una tercera persona ha desaparecido tras ser arrastrada por la corriente de agua cuando intentaba cruzar con su moto un arroyo en Íllora, Granada. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Pertsona bat hil da eta beste bi desagertu dira azken orduetan Andaluzian denboralearen eraginez
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Una persona ha muerto y otra continúa desaparecida en el municipio malagueño de Alhaurín el Grande tras el temporal que está afectando desde ayer, sábado, a la provincia de Málaga.

Así lo han confirmado fuentes de la Guardia Civil, que han detallado que están aún buscando al hombre desaparecido. El sistema Emergencias 112 Andalucía ha indicado que en un principio ha sido localizada la furgoneta en la que viajaban y horas después han hallado el cuerpo de la vícitima.

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado la alarma roja las 21:16 horas de ayer, sábado, en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.

Buscan a un motorista en Granada

Un amplio dispositivo conformado por la Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil busca desde la mañana de este domingo a un motorista que ha desaparecido tras ser arrastrado por la corriente de agua cuando intentaba cruzar un arroyo en el término municipal de Íllora (Granada).

Según han informado  fuentes de la Guardia Civil y el alcalde de la localidad, Antonio Salazar, el suceso ha tenido lugar entre las 10:30 y las 11:00 horas de este domingo, momento en el que se ha activado la voz de alarma.

Aviso rojo por lluvias en Valencia 

Aemet ha elevado a rojo el aviso por lluvia en el litoral sur de la provincia de Valencia y la Generalitat Valenciana ha emitido un mensaje Es_Alert a la población de esa zona.

El pronóstico meteorológico prevé lluvias que dejarán más de 180 litros por metro cuadrado en menos de 12 horas.

Sigue el aviso naranja en el resto de la provincia por acumulaciones de 150 a 180 litros en 12 horas.

En el mensaje emitido a la población, la Generalitat avisa de que el episodio de lluvia se encuentra en curso hasta las 20:00 horas, según la previsión de la Aemet.

La Generalitat envía un segundo Es_Alert 

La Generalitat Valenciana ha enviado un segundo mensaje Es_Alert a los móviles de toda la provincia de Valencia para advertir del riesgo de inundaciones y pedir que no se invadan cauces ni barrancos y se eviten los desplazamientos.

El primero ha sido enviado esta tarde, alrededor de las 15:30 horas, al litoral sur de la provincia, donde permanece activo el aviso de nivel rojo por lluvias.

En el resto de la provincia, donde el aviso ha llegado alrededor de las 17:40 horas, el aviso es de nivel naranja.

España Temporales Inundaciones Sociedad

Te puede interesar

bengalak
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Bomberos de Bizkaia advierten de los accidentes que conlleva el mal uso de la pirotecnia y ofrecen pautas para su empleo

Los bomberos han explicado que estos productos pirotécnicos "tienen riesgo en sí mismos, tanto por el tipo de sustancias que emplean como por su forma de utilización" y ha recordado que cada año se realizan "múltiples intervenciones relacionadas con la utilización inadecuada de estos elementos festivos, especialmente los días de Nochevieja y Año Nuevo".
Cargar más
Publicidad
X