Pertsona bat hil da eta beste bi desagertu dira azken orduetan Andaluzian denboralearen eraginez
Malagako Alhaurin el Grande udalerrian desagertu da horietako bat, hildakoaren gorpua aurkitu duten leku berean. Desagertutako beste laguna Granadako Illora udalerriko motor-gidari bat da.
Pertsona bat hil eta beste bat desagertu da Alhaurin el Grande udalerrian, larunbatetik Malaga astintzen ari den denboralearen ondorioz.
Guardia Zibilak baieztatu duenez, bi gizon zeuden desagertuta, eta horietako baten hilotza aurkitu dute arratsaldean.
Larunbatetik Andaluzia gogor jotzen ari den denboraleak 339 gorabehera utzi ditu azken orduotan, gehienak Malagan.
Orduek aurrera egin ahala, baina, hobera egin du iragarpenak, eta Aemetek bertan behera utzi ditu igande honetarako Malaga osoan ezarritako abisua. Alerta laranjak indarrean jarraitzen du, ordea, Almerian eta Granadako kostaldean.
Motor-gidari baten bila ari dira Granadan
Bestalde, Guardia Zibila, Suhiltzaileak eta Babes Zibileko langileak motor-gidari baten bila ari dira gaur goizetik Illoran (Granada). Dirudienez, motorrean zihoala ur korronte batek eraman du aurretik.
10:30 eta 11:00ak bitartean gertatu da ezbeharra, eta ordu horretan jaso dute larrialdi zerbitzuek gertatutakoaren berri.
Abisu gorria euriagatik Valentzian
Aemetek alarma gorria ezarri du Valentzia hegoaldeko kostaldean, euri asko espero delako. Gainera, Generalitateak ES_Alert sistema erabili du mezu bat bidaltzeko inguru horretako bizilagunei. Iragarpenaren arabera, 12 orduan 180 litro ur pilatuko dira.
Gainerako lekuetan, alerta laranja dago indarrean, 150 eta 180 litro inguru pilatzeko arriskua baitago.
Valentzia hegoaldeko kostaldeko herritarrei bidalitako mezuaren arabera, 20:00ak arte erruz egingo du euria, hori baita Aemetek iragarri duena.
Generalitateak bigarrenmezu bat bidali du
Valentziako Gobernuak bigarren Es-Alert mezu bat bidali du probintzi osoko herritarren sakelako telefonoetara, uholde arriskuaz ohartarazteko, eta ubide eta sakanetara hurbil ez daitezela eskatzeko.
Halaber, ahal den neurrian etxean geratzeko galdegin diete.
Lehen abisua 15:30ean bidali diete Valentzia hegoaldeko kostaldeko bizilagunei, eta bigarrena, laranja mailakoa, 17:40ean probintzi osoko herritarrei.
Zure interesekoa izan daiteke
Bizkaiko suhiltzaileek piroteknia gaizki erabiltzeak dakartzan istripuez ohartarazi dute eta horiek erabiltzeko jarraibideak eman dituzte
Suhiltzaileek azaldu dutenez, piroteknia produktuek berezko arriskua dute, bai erabiltzen dituzten substantziengatik, bai erabiltzeko moduagatik", eta gogorarazi dute urtero hainbat esku-hartze egiten dituztela horien erabilera desegokiagatik, bereziki urtezahar eta urteberri egunetan.
Lantarongo industrialdean bildutako 19 gidari zigortu ditu Ertzaintzak, abiadura handian gidatzeagatik
Ertzaintzak 44 ibilgailu eta 70 pertsona ere identifikatu ditu, igande goizaldeko 01:30ak aldera.
Euskaltzaleei eskerrak eman dizkie eta larrialdi linguistikoari erantzuteko "elkarguneak sortzeko beharra" azpimarratu du Kontseiluak
6.500 euskaltzale bildu zituen larunbatean euskararen aldeko erakundeak Bilbao Arenan. Balorazio positiboa eta baikorra egin du, eta aurrera begirako erronketan jarri du fokua.
Ofizialtasunaren urteurren gazi-gozoa bizi du Pilota Federazioak, TASek helegitea noiz ebatziko zain
Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioak duela urtebete onartu zuen Euskal Selekzioaren parte hartzea lehiaketa ofizialetan. Dena dela, ziurgabetasuna da nagusi oraindik; izan ere, Espainiako Federazioak helegitea du jarrita. Kirol Arbitrajeko Auzitegiak berriro atzeratu du ebazpena, urtarrilaren amaierara arte.
Lau pertsona atxilotu dituzte Erriberagoitian, hainbat lapurreta egin eta trafiko-istripua izan ostean
Bi gizon eta bi emakume atxilotu ditu Ertzaintzak, eta beste bi pertsonaren bila dabil. Indarra erabiliz hainbat sakelako berri, kutxa erregistratzaile bat eta auto bat ostea egotzi diete.
Hiru bidaiari zauritu dira Erriberabeitian, autobus istripu batean
Miranda de Ebroko ospitalera eraman dituzte, eta gainerakoek beste autobus batean amaitu dute euren bidaia.
Astelehen honetatik aurrera nahitaezkoa izango da ingurumen-bereizgarria Iruñeko Alde Zaharrean sartzeko
0, Eco, C eta B etiketak dituzten ibilgailuak sartu ahalko dira, baimendutako ibilgailuez gain. Arau horiek ez betetzea arau-hauste larritzat hartuko da, eta 200 euroko isuna ezarriko dute (100 euro, berehala ordainduz gero).
Berbaz eta kantuz eman diote hauspoa euskarari euskalgintzako hainbat eragilek
Aktore, musikari zein bertsolariak igo dira oholtza gainera euskararen aldeko ekitaldian, eta ikuskizun musikatua eskaini dute Gorka Urbizuk, Maia Ibarnek eta Gontzal Mendibilek, besteak beste. Ane Labaka eta Sustrai Colina bertsolariak ere izan dira taula gainean. Txalo zaparrada batekin eta kantuan bukatu dute aldarrikapen artean abiatu den hitzordua.
Milaka lagun bildu ditu Euskalgintzaren Kontseiluak Bilbon, euskararen aldeko pizkundearen akuilu izan daitezen
Euskararen aldeko pizkunde berri baten premia gizarteratzea eta hizkuntza-politiketan jauzia emateko adostasun soziopolitikoa bultzatzea helburu duen ekitaldia egin dute Bilbao Arenan. 2026ko ekainaren 13rako hitzordua ere jarri dute euskaltzaleek.