Trump niega que impulsara el acuerdo en Gaza por el Premio Nobel: “Lo hice por humanidad”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel de la Paz, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.

Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump ha insistido en que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero ha negado que busque activamente el premio.

"No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad", ha destacado.

Asimismo, el republicano ha criticado que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de Estados Unidos y "sin hacer absolutamente nada, solo destruyó nuestro país".

Trump figura entre las personas nominadas a ganar el Premio Nobel de la Paz 2025, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.