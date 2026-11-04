En Texas, el pastor presbiteriano y educador James Talarico se ha convertido en el primer demócrata elegido al Senado federal por ese estado en 38 años, al derrotar a Ken Paxton, fiscal general del estado y una apuesta personal de Trump.

El golpe no ha terminado ahí. El gobernador republicano Greg Abbott, que aspiraba a un cuarto mandato consecutivo, ha caído ante la demócrata Gina Hinojosa, quien se convertirá en la primera latina en ocupar el cargo y pone fin a más de tres décadas de dominio conservador.

Los resultados en Texas apuntan a un posible vuelco del voto latino, que en 2024 contribuyó a la victoria de Trump con un respaldo histórico y que ahora le ha dado la espalda.

El demócrata Abdul El Sayed ha ganado las elecciones al Senado por Michigan, imponiéndose al republicano Mike Rogers, según las primeras proyecciones. Con 42 años, se convierte en el primer senador musulmán de la historia de Estados Unidos.

De perfil progresista y próximo a Bernie Sanders, El Sayed ha defendido durante la campaña la sanidad pública universal, los derechos de los trabajadores y el rechazo a las donaciones empresariales. Su victoria en Michigan, uno de los estados clave del país, refuerza la posición demócrata en el Senado.

En Kansas, otro bastión republicano, Adam Hamilton ha roto una racha de casi un siglo sin que un demócrata lograra ser elegido al Senado federal por ese estado.