Aburto hace un "muy buen balance" de la Aste Nagusia de este año y destaca el "respeto" que ha predominado

Euskaraz irakurri: Aurtengo Aste Nagusiaren "oso balantze ona" egin du Aburtok, eta nagusitu den "errespetua" azpimarratu du
EITB

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha ofrecido este último domingo de fiestas el balance de la Aste Nagusia de 2025 en una comparecencia ante los medios. En los primeros datos ofrecidos ha destacado que se han registrado alrededor de un millón y medio de participantes. "Feliz, cordial y alegre" ha sido la semana de fiestas, según el alcalde.

