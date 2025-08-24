El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha ofrecido este último domingo de fiestas el balance de la Aste Nagusia de 2025 en una comparecencia ante los medios. En los primeros datos ofrecidos ha destacado que se han registrado alrededor de un millón y medio de participantes. "Feliz, cordial y alegre" ha sido la semana de fiestas, según el alcalde.