Alertan de la presencia de listeria en lotes de queso mezcla de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski

En una nota, el Departamento de Salud de Gobierno Vasco alerta de la presencia de Listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.
Imagen de archivo.
El Departamento de Salud de Gobierno Vasco ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Navarra relativa a la presencia de listeria monocytogenes en queso mezcla madurado elaborado con leche cruda de oveja y vaca de las marcas Beiardi, Agort, Udabe y Eroski, con diferentes lotes y fechas de caducidad.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido además de a la CAV y Navarra, a las comunidades autónomas de Castilla La Mancha y Aragón, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas. Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio producto afectado por esta alerta, se abstengan de consumirlo. 

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

Asimismo, en el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la Guía del embarazo del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes.

Ante esta nueva alerta,  Salud ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.

Datos de los productos afectados:

- Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi (Número de lote: 2528430. Fecha de caducidad: 29/09/2026. Peso de unidad: 500g).

- Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi (Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 09/09/2026, 10/09/2026, 17/09/2026 y 22/09/2026. Peso de unidad: 3 Kg).

- Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de marca Beiardi (Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 16/09/2026. Peso de unidad: 200g).

- Queso de mezcla madurado elaborado con leche cruda, de la marca La Borda de AGORT (Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 12/09/2026. Peso de unidad: 3 kg). 

- Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de marca Udabe (Número de lote: 2528410.Fecha de caducidad: 22/10/2026. Peso de unidad: 250 g.).

- Queso mezcla elaborado con leche cruda ahumado, de marca Eroski (Número de lote: 2528410. Fecha de caducidad: 07/10/2026. Peso de unidad: 250 g.).

