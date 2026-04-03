Movilidad y seguridad vial
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Afecciones de tráfico hoy en Bilbao por la Itzulia Basque Country 2026

La primera etapa de la carrera, una contrarreloj de 13,9 km con salida y llegada en Bilbao, provocará cortes de tráfico, restricciones de aparcamiento y modificaciones en el transporte público.
Cortes de tráfico por la contrarreloj de la Itzulia 2026 en Bilbao

Cortes de tráfico en Bilbao por la primera etapa de la Itzulia. EITB

Euskaraz irakurri: Trafiko gorabeherak gaur Bilbon, Itzulia Basque Country lasterketa dela eta
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EITB

Última actualización

Bilbao se prepara para acoger hoy el inicio de la Itzulia Basque Country 2026, que en su 65ª edición comenzará con una contrarreloj individual de 13,9 kilómetros con salida en la zona del aparcamiento de la Basílica de Begoña y llegada en el Parque Etxebarria.

Bilbao – 1ª etapa

Fecha: Lunes, 6 de abril
Horario aproximado de cortes: 12:00 – 19:00 h
Salida: Aparcamiento Basílica de Begoña (12:30 – 16:00 h)
Llegada: Parque Etxebarria

Diseño sin título - 1

La Itzulia Basque Country 2026 coincidirá con el retorno de Semana Santa, lo que aumenta el tráfico habitual en Bilbao. La celebración de la primera etapa provocará cortes en calles, restricciones de aparcamiento y alteraciones en la movilidad peatonal y ciclista en prácticamente todos los distritos, especialmente en Artxanda, Deusto, Uribarri, Begoña y Casco Viejo. Por ello, el Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado y utilizar transporte público, preferiblemente tren, metro o tranvía.

Casco Viejo, Arenal y Ayuntamiento (12:00-18:00)

  • Cortes totales en la plaza Ernesto Erkoreka, el puente del Ayuntamiento, el Paseo Campo Volantín y la avenida Universidades.

  • La calle Quintana verá ocupada su zona peatonal y se suprimirá la parada de taxis de Sendeja.

  • Desvíos hacia Deusto por el eje Buenos Aires, Ibáñez de Bilbao, Mazarredo y plaza Euskadi, con paso por los puentes de Deusto o La Salve.

Begoña, Zurbaran y Arabella

Desde las 08:00 hasta las 19:00:

  • Cortes parciales en la calle San Isidro y en la avenida Zumalacárregui. 

  • Se restringen giros en la plaza Músico Guridi y corte de la calle Alberca.

  • Sin acceso a la rotonda de Párroco Ugaz ni al aparcamiento de la Basílica de Begoña.

  • El acceso a la clínica IMQ Virgen Blanca se realizará por Zabalbide, Masustegui y Maestro Mendiri, con salida por Elizalde.

De 12:00 a 18:00 se cortará la calle Zabalbide entre Txomin Garat y la carretera Ibarsusi-Santo Domingo.

Uribarri (12:00-18:00)

  • Se cortará el tráfico en Paseo Campo Volantín, avenida Universidades, plaza Ernesto Erkoreka, el puente del Ayuntamiento y la avenida Zumalacárregui.

  • Los desvíos se organizarán hacia Deusto, por Mazarredo y plaza Euskadi. Para salir del distrito, por La Salve o los túneles de Ugasko.

  • Además, el bidegorri entre Botica Vieja y Erkoreka quedará cerrado.

Artxanda (12:00-18:00)

  • Se cortarán la carretera Ibarsusi–Santo Domingo, Santo Domingo–Artxanda y Artxanda–Enekuri.

  • En algunos puntos, como Camino Monte Avril, solo se podrá acceder desde la BI-3732, en dirección Galdakao. El Hospital de Santa Marina tendrá acceso exclusivo por la carretera Ibarsusi–Santo Domingo

Deusto y Arangoiti (12:00 - 18:00)

  • La avenida Enekuri permanecerá cerrada en sentido entrada a Bilbao, aunque se permitirá la salida. También las calles Francesc Macià, Hermanos Aguirre, Ribera Botica Vieja y avenida Universidades.

  • La avenida Lehendakari Aguirre quedará cortada en dirección a San Pío X a la altura de Sagrada Familia, sin posibilidad de cruzarla.

  • En Arangoiti, los accesos estarán regulados mediante señalistas desde la rotonda de Ibarrekolanda, con entradas habilitadas desde los túneles de Bernaola o San Pío X.

Durante este periodo, los garajes situados dentro del circuito quedarán afectados y no tendrán acceso en todos los barrios mencionados.

Transporte público:

  • Bilbobus y Bizkaibus modificará recorridos y paradas habituales, con información disponible en marquesinas, paneles informativos, aplicaciones móviles y redes sociales oficiales.
  • La ciudadanía puede consultar información detallada a través del teléfono 010, así como en los canales oficiales del Gobierno Vasco sobre tráfico, incluyendo la web www.trafikoa.euskadi.eus y la cuenta de la red social X @TrafikoaEJGV.

El Gobierno Vasco coordina un dispositivo de seguridad y acompañamiento con más de 300 agentes de la Ertzaintza y Policías Locales de los municipios afectados, garantizando la seguridad de la carrera y minimizando los riesgos para peatones, ciclistas y conductores.

La Itzulia Basque Country 2026 continuará hasta el sábado 11 de abril, con etapas que atravesarán Euskadi y parte de Navarra, y donde se prevén nuevas restricciones de tráfico y cortes puntuales en diferentes carreteras y autopistas, de acuerdo con los horarios de cada etapa.

Bilbao Ertzaintza Sociedad

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