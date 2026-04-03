Afecciones de tráfico hoy en Bilbao por la Itzulia Basque Country 2026
Bilbao se prepara para acoger hoy el inicio de la Itzulia Basque Country 2026, que en su 65ª edición comenzará con una contrarreloj individual de 13,9 kilómetros con salida en la zona del aparcamiento de la Basílica de Begoña y llegada en el Parque Etxebarria.
Bilbao – 1ª etapa
Fecha: Lunes, 6 de abril
Horario aproximado de cortes: 12:00 – 19:00 h
Salida: Aparcamiento Basílica de Begoña (12:30 – 16:00 h)
Llegada: Parque Etxebarria
La Itzulia Basque Country 2026 coincidirá con el retorno de Semana Santa, lo que aumenta el tráfico habitual en Bilbao. La celebración de la primera etapa provocará cortes en calles, restricciones de aparcamiento y alteraciones en la movilidad peatonal y ciclista en prácticamente todos los distritos, especialmente en Artxanda, Deusto, Uribarri, Begoña y Casco Viejo. Por ello, el Ayuntamiento recomienda evitar el vehículo privado y utilizar transporte público, preferiblemente tren, metro o tranvía.
Casco Viejo, Arenal y Ayuntamiento (12:00-18:00)
-
Cortes totales en la plaza Ernesto Erkoreka, el puente del Ayuntamiento, el Paseo Campo Volantín y la avenida Universidades.
-
La calle Quintana verá ocupada su zona peatonal y se suprimirá la parada de taxis de Sendeja.
-
Desvíos hacia Deusto por el eje Buenos Aires, Ibáñez de Bilbao, Mazarredo y plaza Euskadi, con paso por los puentes de Deusto o La Salve.
Begoña, Zurbaran y Arabella
Desde las 08:00 hasta las 19:00:
-
Cortes parciales en la calle San Isidro y en la avenida Zumalacárregui.
-
Se restringen giros en la plaza Músico Guridi y corte de la calle Alberca.
-
Sin acceso a la rotonda de Párroco Ugaz ni al aparcamiento de la Basílica de Begoña.
-
El acceso a la clínica IMQ Virgen Blanca se realizará por Zabalbide, Masustegui y Maestro Mendiri, con salida por Elizalde.
De 12:00 a 18:00 se cortará la calle Zabalbide entre Txomin Garat y la carretera Ibarsusi-Santo Domingo.
Uribarri (12:00-18:00)
-
Se cortará el tráfico en Paseo Campo Volantín, avenida Universidades, plaza Ernesto Erkoreka, el puente del Ayuntamiento y la avenida Zumalacárregui.
-
Los desvíos se organizarán hacia Deusto, por Mazarredo y plaza Euskadi. Para salir del distrito, por La Salve o los túneles de Ugasko.
-
Además, el bidegorri entre Botica Vieja y Erkoreka quedará cerrado.
Artxanda (12:00-18:00)
-
Se cortarán la carretera Ibarsusi–Santo Domingo, Santo Domingo–Artxanda y Artxanda–Enekuri.
-
En algunos puntos, como Camino Monte Avril, solo se podrá acceder desde la BI-3732, en dirección Galdakao. El Hospital de Santa Marina tendrá acceso exclusivo por la carretera Ibarsusi–Santo Domingo
Deusto y Arangoiti (12:00 - 18:00)
-
La avenida Enekuri permanecerá cerrada en sentido entrada a Bilbao, aunque se permitirá la salida. También las calles Francesc Macià, Hermanos Aguirre, Ribera Botica Vieja y avenida Universidades.
-
La avenida Lehendakari Aguirre quedará cortada en dirección a San Pío X a la altura de Sagrada Familia, sin posibilidad de cruzarla.
-
En Arangoiti, los accesos estarán regulados mediante señalistas desde la rotonda de Ibarrekolanda, con entradas habilitadas desde los túneles de Bernaola o San Pío X.
Durante este periodo, los garajes situados dentro del circuito quedarán afectados y no tendrán acceso en todos los barrios mencionados.
Transporte público:
- Bilbobus y Bizkaibus modificará recorridos y paradas habituales, con información disponible en marquesinas, paneles informativos, aplicaciones móviles y redes sociales oficiales.
- La ciudadanía puede consultar información detallada a través del teléfono 010, así como en los canales oficiales del Gobierno Vasco sobre tráfico, incluyendo la web www.trafikoa.euskadi.eus y la cuenta de la red social X @TrafikoaEJGV.
El Gobierno Vasco coordina un dispositivo de seguridad y acompañamiento con más de 300 agentes de la Ertzaintza y Policías Locales de los municipios afectados, garantizando la seguridad de la carrera y minimizando los riesgos para peatones, ciclistas y conductores.
La Itzulia Basque Country 2026 continuará hasta el sábado 11 de abril, con etapas que atravesarán Euskadi y parte de Navarra, y donde se prevén nuevas restricciones de tráfico y cortes puntuales en diferentes carreteras y autopistas, de acuerdo con los horarios de cada etapa.
Te puede interesar
El Gobierno Vasco impulsa la guía 'Ttipi Ttapa' para convertir el paseo en motor de salud y cohesión social
El Departamento de Salud presenta una herramienta práctica para extender en los municipios un modelo comunitario basado en caminar en grupo. La iniciativa busca mejorar la salud física y emocional, combatir la soledad y fortalecer las relaciones sociales.
Un Picasso por 100 euros: una iniciativa para financiar la investigación del Alzheimer
El sorteo de esta obra original de Pablo Picasso, Tête de femme (1941), se celebrará el 14 de abril en París, y todavía quedan miles de participaciones por vender. La iniciativa solidaria ha atraído ya a participantes de más de medio centenar de países.
Pasan a disposición judicial los siete jóvenes detenidos por el apuñalamiento a un menor en Vitoria-Gasteiz
Los hechos ocurrieron el pasado jueves sobre las 18:30 horas, cuando cinco individuos apuñalaron al joven y se dieron a la fuga en un vehículo. Los detenidos tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y la investigación continúa abierta.
Puesto en libertad el detenido en Barakaldo por robo que recibió un disparo de un policía municipal
El hombre amenazaba con un arma blanca a los policías, y fue reducido tras el uso de la pistola táser y después de recibir un disparo en la pierna.
Bengoetxea niega tibieza ante la colocación de botes de humo y pancartas en la universidad e insiste en que son excepciones
El rector de la EHU ha explicado que están elaborando un protocolo de actuación con aportaciones de toda la comunidad educativa para asegurar y fomentar el respeto y la conviviencia dentro de la institución.
Otros dos detenidos por el apuñalamiento de un menor en Vitoria-Gasteiz
Los cinco jóvenes detenidos anteriormente también tienen edades comprendidas entre los 19 y los 21 años, y la Ertzaintza localizó en el interior del coche una bolsa que contenía cuchillos y martillos, que fueron incautados.
Libertad provisional para el hombre detenido por su presunta implicación en la muerte de su pareja en Basauri
El hombre de 45 años ha sido llevado ante el juez sobre las 15:00 horas, que ha decidido retirarle el pasaporte e imponerle la obligación de comparecer todos los días en el juzgado mientras se instruye el caso.
La ciudadanía de Basauri se vuelve a concentrar para condenar el crimen machista de Amaia
Convocadas por el Ayuntamiento de la localidad vízcaína, decenas de personas se han congregado a mediodía en la plaza 25-N para denunciar el crimen machista de la mujer de 44 años natural de Berango. Precisamente, el consistorio de esta localidad ha convocado otra concentración de repulsa para el martes.
Un menor de 17 años huye de un control policial en Beriáin con un coche sin seguro ni ITV
El menor, que robó las llaves del coche a su madre, preguntó a los agentes, tras una temeraria persecución, si su actuación “iba a ser publicada en Insta”.