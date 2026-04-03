Casco Viejo, Arenal y Ayuntamiento (12:00-18:00)

Cortes totales en la plaza Ernesto Erkoreka, el puente del Ayuntamiento, el Paseo Campo Volantín y la avenida Universidades.

La calle Quintana verá ocupada su zona peatonal y se suprimirá la parada de taxis de Sendeja.

Desvíos hacia Deusto por el eje Buenos Aires, Ibáñez de Bilbao, Mazarredo y plaza Euskadi, con paso por los puentes de Deusto o La Salve.

Begoña, Zurbaran y Arabella

Desde las 08:00 hasta las 19:00:

Cortes parciales en la calle San Isidro y en la avenida Zumalacárregui.

Se restringen giros en la plaza Músico Guridi y corte de la calle Alberca.

Sin acceso a la rotonda de Párroco Ugaz ni al aparcamiento de la Basílica de Begoña.

El acceso a la clínica IMQ Virgen Blanca se realizará por Zabalbide, Masustegui y Maestro Mendiri, con salida por Elizalde.

De 12:00 a 18:00 se cortará la calle Zabalbide entre Txomin Garat y la carretera Ibarsusi-Santo Domingo.

Uribarri (12:00-18:00)

Se cortará el tráfico en Paseo Campo Volantín, avenida Universidades, plaza Ernesto Erkoreka, el puente del Ayuntamiento y la avenida Zumalacárregui.

Los desvíos se organizarán hacia Deusto, por Mazarredo y plaza Euskadi. Para salir del distrito, por La Salve o los túneles de Ugasko.

Además, el bidegorri entre Botica Vieja y Erkoreka quedará cerrado.

Artxanda (12:00-18:00)

Se cortarán la carretera Ibarsusi–Santo Domingo, Santo Domingo–Artxanda y Artxanda–Enekuri.

En algunos puntos, como Camino Monte Avril, solo se podrá acceder desde la BI-3732, en dirección Galdakao. El Hospital de Santa Marina tendrá acceso exclusivo por la carretera Ibarsusi–Santo Domingo

Deusto y Arangoiti (12:00 - 18:00)

La avenida Enekuri permanecerá cerrada en sentido entrada a Bilbao, aunque se permitirá la salida. También las calles Francesc Macià, Hermanos Aguirre, Ribera Botica Vieja y avenida Universidades.

La avenida Lehendakari Aguirre quedará cortada en dirección a San Pío X a la altura de Sagrada Familia, sin posibilidad de cruzarla.

En Arangoiti, los accesos estarán regulados mediante señalistas desde la rotonda de Ibarrekolanda, con entradas habilitadas desde los túneles de Bernaola o San Pío X.

Durante este periodo, los garajes situados dentro del circuito quedarán afectados y no tendrán acceso en todos los barrios mencionados.