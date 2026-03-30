Tráfico en Semana Santa: Estos son los puntos y horarios que debes de intentar evitar
Este año se prevé que se registren cifras de desplazamientos ligeramente superiores a las del año pasado, siempre en función de la climatología. A la vista del pronóstico de Euskalmet, que anuncia un tiempo inestable durante el inicio de la Semana Santa, se espera una media de 540 000 desplazamientos tanto de salida como de retorno de Euskadi.
Olabarri ha señalado que “no nos cansaremos de insistir en las recomendaciones habituales: planifiquen sus viajes, infórmense antes de salir, conduzcan con prudencia, respeten las normas, hagan caso de las instrucciones de los agentes de tráfico y no bajen la guardia en ningún momento".
Operación Especial de Tráfico
Más de 200 agentes de la Ertzaintza realizarán tareas de vigilancia y control de tráfico para que la circulación sea lo más fluida posible. Los puntos donde se esperan mayores flujos de circulación son:
- La A-8, en el límite territorial con Cantabria.
- La AP-8 en el peaje de Biriatu.
- El enlace de la AP-1 con la A-1, en el nudo de Armiñón.
En la A-8, en el límite con Cantabria, en salida, suelen registrarse grandes intensidades de circulación el miércoles, entre las 15:00 y 21:00 horas, y el Jueves Santo, entre las 09:00 y 15:00 horas. Y en retorno, en dirección Bilbao, la mayor concentración de vehículos se genera el Lunes de Pascua, entre las 13:00 y 21:00 horas.
En la AP-8, en el peaje de Biriatu, sentido Lapurdi, se suelen generar retenciones principalmente el miércoles a la tarde, entre las 14:30 y 21:00 horas; y el Jueves Santo por la mañana, entre las 08:30 y 16:00 horas. El Lunes de Pascua, la circulación de vehículos sentido San Sebastián suele ser también densa tanto el viernes como el sábado.
Y, el tercer punto conflictivo de la Semana Santa de la red viaria vasca es la confluencia de la A-1 y la AP-1 en el nudo de Armiñón. En este punto confluyen 3 vías importantes como son la A-1, la AP-1 y la AP-68.
Este año, el lunes 6 de abril (Lunes de Pascua) coincidirá con el inicio de la Itzulia. La primera etapa de esta carrera ciclista se disputará ese día con salida y llegada en Bilbao y originará importantes afecciones, ya que se producirán cortes en Bilbao y su entorno entre las 12:45 y las 18:00 horas.
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