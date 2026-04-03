Trafiko gorabeherak gaur Bilbon, Itzulia Basque Country lasterketa dela eta
Gaur Itzulia Basque Country txirrindularitza lasterketa hartuko du Bilbok. Itzuliaren 65. edizioa 13,9 kilometroko banakako erlojupeko batekin hasiko da, Begoñako Basilikako aparkalekuan hasi eta Etxebarria parkean amaituko dena.
Bilbo – 1. etapa
Data: Apirilak 6, astelehena
Ordutegia: 12:00etatik 19:00etara
Irteera: Begoñako Basilikako aparkalekua (12:30 – 16:00)
Helmuga: Etxebarria parkea
2026ko Itzulia Basque Country Aste Santuko itzulerarekin batera abiatuko da, eta horrek ibilgailuen ohiko joan-etorriak handituko ditu Bilbon. Lehen etapak, gainera, kaleak ixtea, aparkalekuak murriztea eta oinezko eta bizikletazaleen joan-etorriak aldaraztea ekarriko du ia barruti guztietan, batez ere Artxanda, Deustu, Uribarri, Begoña eta udaletxe eta Areatza inguruetan. Udalak ibilgailu pribatua etxean utzi eta garraio publikoa erabiltzeko gomendatu du, ahal dela trena, metroa edo tranbia.
Zazpikaleak, Areatza eta Udaletxea (12:00-18:00)
-
Zirkulazio etenak Ernesto Erkoreka plazan, Udaletxeko zubian, Campo Volantin pasealekuan eta Unibertsitate etorbidean.
-
Quintana kalean oinezkoentzako gunea okupatuko da, eta Sendejako taxi-geltokia kenduko da.
-
Deusturako desbideratzeak Buenos Aires, Ibañez de Bilbao, Mazarredo eta Euskadi plazatik egingo dira.
Begoña, Zurbaran eta Arabella
08:00etatik 19:00etara:
-
Zirkulazio eten partzialak San Isidro kalean eta Zumalakarregi etorbidean.
-
Guridi Musikaria plazan biraketak mugatuko dira eta Alberca kalea moztu egingo da.
-
Ugaz Erretorearen biribilgunera eta Begoñako Basilikako aparkalekura ez da sarbiderik egongo.
-
IMQ Virgen Blanca klinikara Zabalbidetik, Masustegitik eta Maestro Mendiri klinikatik sartuko da, eta Elizaldetik aterako da.
12:00etatik 18:00etara Zabalbide kalea etengo da Txomin Garat eta Ibarsusi-Santo Domingo artean.
Uribarri (12:00-18: 00)
-
Campo Volantin pasealekuan, Unibertsitate etorbidean, Ernesto Erkoreka plazan, Udaletxeko zubian eta Zumalakarregi etorbidean zirkulazioa etengo da.
-
Desbideratzeak Deusturantz, Mazarredotik eta Euskadi plazatik antolatuko dira, Salbetik edo Ugaskoko tuneletatik.
-
Gainera, Botika Zaharra eta Erkoreka arteko bidegorria itxita geratuko da.
Artxanda (12:00-18: 00)
-
Ibarsusi-Santo Domingo eta Artxanda-Enekuri errepideak etengo dira.
-
Zenbait tokitan, hala nola Avril mendiko bidean, BI-3732 errepidetik baino ezin izango da sartu, Galdakaorantz. Santa Marina Ospitaleak Ibarsusi – Santo Domingo errepidetik soilik izango du sarbidea.
Deustu eta Arangoiti (12:00 - 18:00)
-
Enekuri etorbidea itxita egongo da Bilborako noranzkoan, baina baita Francesc Macia, Agirre Anaiak, Botika Zaharra eta Unibertsitate etorbidea ere.
-
Agirre Lehendakariaren etorbidea itxita geratuko da San Pio X.aren norabidean, Familia Sankratuaren parean, eta ezin izango da zeharkatu.
-
Arangoitin, Ibarrekolandako biribilgunetik seinaleak jarrita egongo dira sarbideak, Bernaola edo San Pio X.ko tuneletatik prestatutako sarrerekin.
Epe horretan, zirkuituaren barruan dauden garajeek ez dute sarbiderik izango aipatutako auzo guztietan.
Garraio publikoa:
- Bilbobusek eta Bizkaibusek ohiko ibilbideak eta geltokiak aldatuko dituzte, eta markesina, informazio-panel, aplikazio mugikor eta sare sozialen bidez emango dute aldaketa horien berri.
- Herritarrek 010 telefonoa ere erabil dezakete informazioa jasotzeko, baita Jaurlaritzaren trafikoari buruzko kanal ofizialak ere: trafikoa.euskadi.eus webgunea eta X sare sozialeko @TrafikoaEJGV kontua.
Eusko Jaurlaritzak Ertzaintzako 300 agente eta udalerrietako udaltzaingoekin batera koordinatuko du segurtasun- eta laguntza-dispositiboa.
2026ko Itzulia Basque Country proba apirilaren 11ra arte jokatuko da, eta Euskadi eta Nafarroako zati bat zeharkatuko ditu 6 etapatan. Hori dela eta, trafiko murrizketak eta errepide eta autobideetan itxiera puntualak izango dira, etapen ordutegien arabera.
Zure interesekoa izan daiteke
Picassoren margolan bat, 100 euroren truke: Alzheimerraren ikerketa finantzatzeko ekimena
Tête de femme (1941) Pablo Picassoren lan original honen zozketa apirilaren 14an egingo da, Parisen, eta oraindik milaka partaidetza daude saltzeko. Ekimen solidario honek mundu osoko parte-hartzaileak erakarri ditu.
Epailearen esku utzi dituzte Gasteizen adingabe bat sastatzea leporatuta atxilotutako zazpi gazteak
Ostegunean jazo zen erasoa, 18:30 aldera, bost gizonek adin txikikoa sastatu eta ibilgailu batean ihes egin zutenean. Atxilotuek 19 eta 21 urte bitartean dituzte, baina ikerketak zabalik jarraitzen du.
Aske utzi dute Barakaldon udaltzain baten tiroa jaso zuen ustezko lapurra
Gizonak arma zuri batekin egin zien mehatxu poliziei, eta udaltzain batek hanka batean tiro egin ostean atxilotu zuten.
EHUn ke poteak jaurti eta pankartak jarri direla eta, epelkeria ukatu eta salbuespenak direla esan du Bengoetxeak
EHUko errektoreak azaldu duenez, jarduera protokolo bat prestatzen ari dira, hezkuntza komunitate osoaren ekarpenak bilduta, erakundearen barruan errespetua eta bizikidetza sustatzeko.
Beste bi gizon atxilotu dituzte Gasteizen, adingabe bat sastatzea leporatuta
Aurretik atxilotutako bost gazteek bezala, 19 eta 20 urte bitartean dituzte. Ertzaintzak labanak eta mailuak zituen poltsa bat topatu zuen horien autoan, eta konfiskatu egin zizkieten.
Behin-behinean aske utzi du epaileak Basaurin bikotekidearen heriotzarekin zerikusia zuelakoan atxilotutako gizona
45 urteko gizona 15:00ak aldera eraman dute epaitegira, eta epaileak behin-behinean aske utzi du baina egunero auzitegira joateko aginduarekin. Pasaportea ere kendu diote.
Basauriarrek bigarrenez gaitzetsi dute Amaiaren hilketa matxista
Udalak deituta, elkarreratze isila egin dute eguerdian Azaroak 25 plazan, sortzez Berangokoa zen 44 urteko emakumearen hilketa salatzeko. Hain justu, Berangoko Udalak beste bilkura bat deitu du astearterako.
Gizon bat atxilotu dute Basaurin, bikotekidea hiltzea egotzita
Biktima, 44 urteko emakume bat, ondoezik jarri ostean hil zen. Medikuek egindako lehen azterketen arabera, indarkeria zantzuak zituen. Ikerketaren iturriek EITBri baieztatu diotenez, urruntze agindu bat zegoen indarrean, baina atxilotuak askotan urratzen zuen.
17 urteko mutil batek polizia-kontrol batetik ihes egin du asegururik eta IATrik ez zuen auto batekin, Beriainen
Adingabeak giltzak ostu zizkion amari, eta jazarpen arriskutsu baten ostean, egindakoa "Instan argitaratuko ote zen" galdetu zien agenteei.