Trafiko gorabeherak gaur Bilbon, Itzulia Basque Country lasterketa dela eta

Lasterketaren lehen etapak, Bilbon hasi eta amaituko den 13,9 kilometroko erlojupekoak, trafiko etenak, aparkaleku murrizketak eta garraio publikoan aldaketak eragingo ditu.
2016ko Itzuliak Bilboko kaleetan izango duen eragina, planoan

Gaur Itzulia Basque Country txirrindularitza lasterketa hartuko du Bilbok. Itzuliaren 65. edizioa 13,9 kilometroko banakako erlojupeko batekin hasiko da, Begoñako Basilikako aparkalekuan hasi eta Etxebarria parkean amaituko dena.

Data: Apirilak 6, astelehena
Ordutegia: 12:00etatik 19:00etara
Irteera: Begoñako Basilikako aparkalekua (12:30 – 16:00)
Helmuga: Etxebarria parkea

2026ko Itzulia Basque Country Aste Santuko itzulerarekin batera abiatuko da, eta horrek ibilgailuen ohiko joan-etorriak handituko ditu Bilbon. Lehen etapak, gainera, kaleak ixtea, aparkalekuak murriztea eta oinezko eta bizikletazaleen joan-etorriak aldaraztea ekarriko du ia barruti guztietan, batez ere Artxanda, Deustu, Uribarri, Begoña eta udaletxe eta Areatza inguruetan. Udalak ibilgailu pribatua etxean utzi eta garraio publikoa erabiltzeko gomendatu du, ahal dela trena, metroa edo tranbia.

Zazpikaleak, Areatza eta Udaletxea (12:00-18:00)

  • Zirkulazio etenak Ernesto Erkoreka plazan, Udaletxeko zubian, Campo Volantin pasealekuan eta Unibertsitate etorbidean.

  • Quintana kalean oinezkoentzako gunea okupatuko da, eta Sendejako taxi-geltokia kenduko da.

  • Deusturako desbideratzeak Buenos Aires, Ibañez de Bilbao, Mazarredo eta Euskadi plazatik egingo dira.

Begoña, Zurbaran eta Arabella

08:00etatik 19:00etara:

  • Zirkulazio eten partzialak San Isidro kalean eta Zumalakarregi etorbidean. 

  • Guridi Musikaria plazan biraketak mugatuko dira eta Alberca kalea moztu egingo da.

  • Ugaz Erretorearen biribilgunera eta Begoñako Basilikako aparkalekura ez da sarbiderik egongo.

  • IMQ Virgen Blanca klinikara Zabalbidetik, Masustegitik eta Maestro Mendiri klinikatik sartuko da, eta Elizaldetik aterako da.

12:00etatik 18:00etara Zabalbide kalea etengo da Txomin Garat eta Ibarsusi-Santo Domingo artean.

Uribarri (12:00-18: 00)

  • Campo Volantin pasealekuan, Unibertsitate etorbidean, Ernesto Erkoreka plazan, Udaletxeko zubian eta Zumalakarregi etorbidean zirkulazioa etengo da.

  • Desbideratzeak Deusturantz, Mazarredotik eta Euskadi plazatik antolatuko dira, Salbetik edo Ugaskoko tuneletatik.

  • Gainera, Botika Zaharra eta Erkoreka arteko bidegorria itxita geratuko da.

Artxanda (12:00-18: 00)

  • Ibarsusi-Santo Domingo eta Artxanda-Enekuri errepideak etengo dira.

  • Zenbait tokitan, hala nola Avril mendiko bidean, BI-3732 errepidetik baino ezin izango da sartu, Galdakaorantz. Santa Marina Ospitaleak Ibarsusi – Santo Domingo errepidetik soilik izango du sarbidea.

Deustu eta Arangoiti (12:00 - 18:00)

  • Enekuri etorbidea itxita egongo da Bilborako noranzkoan, baina baita Francesc Macia, Agirre Anaiak, Botika Zaharra eta Unibertsitate etorbidea ere.

  • Agirre Lehendakariaren etorbidea itxita geratuko da San Pio X.aren norabidean, Familia Sankratuaren parean, eta ezin izango da zeharkatu.

  • Arangoitin, Ibarrekolandako biribilgunetik seinaleak jarrita egongo dira sarbideak, Bernaola edo San Pio X.ko tuneletatik prestatutako sarrerekin.

Epe horretan, zirkuituaren barruan dauden garajeek ez dute sarbiderik izango aipatutako auzo guztietan.

Garraio publikoa:

  • Bilbobusek eta Bizkaibusek ohiko ibilbideak eta geltokiak aldatuko dituzte, eta markesina, informazio-panel, aplikazio mugikor eta sare sozialen bidez emango dute aldaketa horien berri.
  • Herritarrek 010 telefonoa ere erabil dezakete informazioa jasotzeko, baita Jaurlaritzaren trafikoari buruzko kanal ofizialak ere: trafikoa.euskadi.eus webgunea eta X sare sozialeko @TrafikoaEJGV kontua.

Eusko Jaurlaritzak Ertzaintzako 300 agente eta udalerrietako udaltzaingoekin batera koordinatuko du segurtasun- eta laguntza-dispositiboa.

2026ko Itzulia Basque Country proba apirilaren 11ra arte jokatuko da, eta Euskadi eta Nafarroako zati bat zeharkatuko ditu 6 etapatan. Hori dela eta, trafiko murrizketak eta errepide eta autobideetan itxiera puntualak izango dira, etapen ordutegien arabera.

