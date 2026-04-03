Violencia de género
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Detenido en Basauri por el homicidio de su pareja

La víctima, una mujer de 44 años, sufrió una indisposición por la que falleció. El análisis forense ha determinado que hay indicios de muerte violenta. Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EITB, existía una orden de alejamiento que el detenido incumplía a menudo.

Ertzainas en la vivienda de El Kalero (Basauri). Imagen: EITB
Euskaraz irakurri: Gizon bat atxilotu dute Basaurin, bikotekidea hiltzeagatik
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EITB

Última actualización

La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en el barrio El Kalero de Basauri. El caso se investiga como homicidio en el ámbito de la violencia de género.

La víctima, una mujer de 44 años, sufrió una indisposición en su vivienda durante la mañana del miércoles. Los servicios sanitarios desplazados al lugar intentaron reanimarla sin éxito.

Tras el fallecimiento, se realizó un análisis forense que determinó indicios de muerte violenta. Por ello, la Ertzaintza abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.

Como resultado, la policía ha detenido hoy, a las 09:15 horas, al presunto autor de los hechos en Bilbao, acusado de un delito de homicidio en el contexto de violencia de género.

Según fuentes cercanas a la investigación consultadas por EITB, existía una orden de alejamiento a la víctima, pero el detenido la incumplía en numerosas ocasiones.

El Ayuntamiento de Basauri ha afirmado que se había establecido un seguimiento policial, ya que "existían antecedentes de violencia de género en la pareja". Desde el Departamento de Seguridad se ha confirmado que el hombre detenido tenía antecedentes por violencia de género.

Ayuntamiento de Basauri

Nuestra más enérgica condena y repulsa por este presunto homicidio machista"

En este contexto, el Consistorio ha expresado su "más enérgica condena y repulsa" por el presunto homicidio machista. Además, el alcalde Asier Iragorri de la localidad ha anunciado una concentración de rechazo y la elaboración de una declaración institucional a través de la Junta de Portavoces.

Iragorri ha advertido de que es "insostenible y muy preocupante" que se repitan este tipo de casos y ha llamado a no normalizar la violencia machista. Además, ha subrayado la necesidad de que instituciones y sociedad actúen "de la mano", poniendo el foco en la educación para erradicar estas conductas.

El alcalde también ha alertado del aumento de discursos que niegan la violencia machista, y ha insistido en que es necesario redoblar esfuerzos para combatir esta "lacra" desde todos los ámbitos.

De confirmarse el carácter machista del crimen, se trataría de la primera víctima de violencia de género en Euskadi en lo que va de año.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Basauri, junto con el Consejo de Igualdad, han convocado a la ciudadanía a una concentración de repulsa que tendrá lugar este sábado, a las 12:00 horas en la plaza 25-N. El objetivo de esta convocatoria es mostrar públicamente el rechazo a este caso y denunciar una violencia machista que, subrayan, sigue existiendo y debe ser visibilizada y condenada por toda la sociedad.

Colectivos feministas se concentran este viernes

Los colectivos feministas Basauriko Asanblada Feminista Emakumeok bat koordinakundea han convocado una concentración de repulsa para este viernes por la tarde, que se llevará a cabo a las 18:30 horas en la plaza 25 de Noviembre, para expresar públicamente su “rabia y dolor”.

En una nota, han señalado que en lo que va de 2026 ya son dos las mujeres asesinadas en Euskal Herria, lo que evidencia, a su juicio, la persistencia de la violencia machista como una de las principales lacras sociales. Desde el colectivo insisten en que estos crímenes responden a un sistema que perpetúa la desigualdad, el control y la deshumanización de las mujeres.

"Total repulsa"

La Diputación Foral de Bizkaia también ha condenado los hechos sucedidos en Basauri, y ha mostrado su "total repulsa". Asimismo, ha recordado que la pareja de la víctima permanece detenida por la Ertzaintza.

Además, la Diputación se ha sumado a la convocatoria de repulsa convocada por el Ayuntamiento de Basauri, invitando así a todos los basauritarras.

Emakunde activa el protocolo por violencia de género

Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, ha activado esta mañana el protocolo interinstitucional previsto para casos de violencia machista tras el presunto asesinato de la mujer en Basauri.

El organismo ha condenado el suceso y ha mostrado su solidaridad y apoyo a la familia y personas cercanas a la víctima.

18:00 - 20:00

Si sufres malos tratos o conoces algún caso, sigue los consejos de esta guía y/o llama a alguno de los siguientes números de teléfono gratuitos: 900 840 111 (teléfono de Euskadi), 016 (teléfono del Estado español) o 3919 (teléfono de Iparralde, operativo las 24 horas excepto los domingos y festivos de 09:00 a 18:00); no dejan rastro en la factura pero sí en el teléfono; Por lo tanto, asegúrate de borrarlo.

Basauri Violencia machista Víctimas de violencia machista Sociedad

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