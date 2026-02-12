Será noticia: Fuertes Vientos de hasta 150 km/h, txupinazo de carnaval desde Tolosa y Pleno en el Parlamento Vasco
Estos son algunos de los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 12 de febrero de 2026:
-La borrasca Nils mantiene desde la medianoche la alerta naranja por riesgo para la navegación ante la previsión de olas que han alcanzado los 7,8 metros de altura durante la mañana.
En zonas expuestas, especialmente en la costa y en áreas de montaña, las rachas podrían superar los 100-120 km/h, mientras que en zonas no expuestas se esperan registros por encima de los 80 km/h.
-Tolosa dará inicio este jueves a sus populares carnavales. El txupinazo, que se podrá seguir en directo en Orain, dará el pistoletazo de salida a los festejos este mediodía. Los carnavales tolosarras arrancarán con el Ostegun Gizen. Además del txupinazo, las txarangas, vaquillas y una kalejira con Pirritx eta Porrotx serán algunos de los platos fuertes de la jornada.
-En el ámbito político, la jornada estará marcada por el pleno ordinario que se celebrará en el Parlamento Vasco. Entre otras cuestiones, se debatirá una moción sobre el Pacto Social Vasco sobre la Transición Energética, de EH Bildu, o una proposición no de ley, del Partido Popular, en torno a “la grave situación que viven los atuneros vascos en Senegal”.
Te puede interesar
Libertad provisional para la mujer detenida en Gernika-Lumo acusada de matar a su pareja el pasado noviembre
La mujer, de 54 años, fue detenida este miércoles como presunta autora de un delito de homicidio cometido el 22 de noviembre de 2025. Tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su puesta en libertad provisional.
El intenso viento complica el tráfico de primera hora con retenciones e incidencias menores
Se están registrando las habituales retenciones a primera hora de la mañana. Además, en Gipuzkoa ha habido árboles caídos y pequeños desprendimientos en la red secundaria. Tráfico pide circular con precaución por el fuerte viento.
Un juzgado de Donostia anula la exigencia del C2 de euskara en las plazas de administrativos de la Diputación de Gipuzkoa
El sindicato CCOO, que interpuso la demanda, ha informado que la sentencia se fundamenta en la desproporcionalidad de exigir este perfil en el 100% de las plazas.
Suspendidas varias líneas de tren en Iparralde debido a la tormenta Nils
La compañía ferroviaria SNCF ha informado de que mañana no habrá servicio entre Hendaia y Dax y Baiona y Puyoo hasta primera hora de la tarde, mientras que la línea que une Baiona con Donibane Garazi permanecerá interrumpida hasta el viernes por la mañana.
Dimiten dos jefes del alarde tradicional de Irun tras la polémica que ha provocado la sanción a uno de los capitanes
Una cantinera presentó una denuncia interna contra uno de los capitanes por conducta inadecuada. La Comisión del alarde le sancionó por ello, pero varios capitanes y jefes de unidad han rechazado la decisión.
Bilbao celebra "una fiesta única en el mundo" con el derbi entre Athletic Club y Real Sociedad en plena semifinal copera
Los seguidores de ambos equipos confían en llegar a la final de Sevilla, pero admiten que no será fácil. La ilusión y los nervios ya se hacen sentir y todos esperan que el reloj marque las 21:00 horas para que dé comienzo el partido de ida de la semifinal de la Copa del Rey.
Más de la mitad del conocimiento lleva voz de mujer en Osakidetza
Con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, Osakidetza ha recalcado que el 66,5 % de su plantilla investigadora está formada por mujeres, de las cuales el 42,5 % lidera equipos de investigación.
La Ertzaintza detiene a una mujer acusada de matar a su pareja en Gernika-Lumo el pasado noviembre
La investigación se inició tras el fallecimiento de un hombre de 62 años, cuyo cuerpo presentaba signos de violencia, aunque en un primer momento se alertó de una caída accidental.
Ingresa en prisión el joven detenido por la muerte de un hombre en Lezama
Ha sido acusado de un presunto delito de homicidio y ha pasado a primera hora de la tarde a disposición judicial, tras lo que se ha ordenado su ingreso en prisión.