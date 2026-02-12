PRINCIPALES TITULARES
Será noticia: Fuertes Vientos de hasta 150 km/h, txupinazo de carnaval desde Tolosa y Pleno en el Parlamento Vasco

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Imagen del oleaje en San Sebastián. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Albiste izango da: 150 km/h-ko haize bortitzak, inauterietako txupinazoa Tolosatik eta Osoko Bilkura Eusko Legebiltzarrean
Estos son algunos de los temas que ocuparán los principales titulares de este jueves, 12 de febrero de 2026:

-La borrasca Nils mantiene desde la medianoche la alerta naranja por riesgo para la navegación ante la previsión de olas que han alcanzado los 7,8 metros de altura durante la mañana.

En zonas expuestas, especialmente en la costa y en áreas de montaña, las rachas podrían superar los 100-120 km/h, mientras que en zonas no expuestas se esperan registros por encima de los 80 km/h.

-Tolosa dará inicio este jueves a sus populares carnavales. El txupinazo, que se podrá seguir en directo en Orain, dará el pistoletazo de salida a los festejos este mediodía. Los carnavales tolosarras arrancarán con el Ostegun Gizen. Además del txupinazo, las txarangas, vaquillas y una kalejira con Pirritx eta Porrotx serán algunos de los platos fuertes de la jornada.

-En el ámbito político, la jornada estará marcada por el pleno ordinario que se celebrará en el Parlamento Vasco. Entre otras cuestiones, se debatirá una moción sobre el Pacto Social Vasco sobre la Transición Energética, de EH Bildu, o una proposición no de ley, del Partido Popular, en torno a “la grave situación que viven los atuneros vascos en Senegal”.

X