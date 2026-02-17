El Gobierno Vasco aprueba el aumento del 1,5 % en las retribuciones del personal del sector público

El Consejo de Gobierno del Ejecutivo vasco ha aprobado este martes el aumento del 1,5 % de las retribuciones del personal del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi para 2026. Este incremento se aplicará en la nómina del mes de febrero de 2026 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero del mismo año.

Este incremento se suma al ya recibido en enero de 2026, un 2,5%, correspondiente a los atrasos del conjunto del año 2025. La subida será aplicable para el personal tanto funcionario y laboral al servicio de la Administración General, organismos autónomos, entes públicos de derecho privado, sociedades públicas, Fundaciones públicas y consorcios del sector público vasco.

Asimismo, se aplicará al lehendakari, consejeros, personal alto cargo y asimilados, personal eventual y personal directivo. La inversión del Gobierno Vasco para implantar la medida será de 73.727.097 euros.