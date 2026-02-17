Soldata-igoera
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Eusko Jaurlaritzak sektore publikoko langileen soldata % 1,5 igotzea onartu du

Igoera hori otsaileko nominan aplikatuko da, eta atzeraeraginezko ondorioak izango ditu urtarrilaren 1etik aurrera.

(Foto de ARCHIVO) Lakua 03/5/2017
Eusko Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaren sarreraren irudia. Argazkia: EFE
author image

EITB

Azken eguneratzea

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak Euskadiko Autonomia Erkidegoko sektore publikoko langileen ordainsariak % 1,5 igotzea onartu du astearte honetan. Igoera hori 2026ko otsaileko nominan aplikatuko da, eta atzeraeraginezko ondorioak izango ditu urtarrilaren 1etik aurrera.

Igoera 2026ko urtarrilean jasotakoari gehitzen zaio (% 2,5), 2025eko atzerapenei dagokiena. Administrazio Orokorraren, erakunde autonomoen, zuzenbide pribatuko erakunde publikoen, sozietate publikoen, fundazio publikoen eta euskal sektore publikoko partzuergoen zerbitzura diharduten langile funtzionario eta lan-kontratudunei aplikatuko zaie igoera

Halaber, lehendakariari, sailburuei, goi-kargudunei eta parekoei, behin-behineko langileei eta zuzendariei aplikatuko zaie. Eusko Jaurlaritzak 73.727.097 euroko inbertsioa egingo du neurria ezartzeko.

Gizartea

Zure interesekoa izan daiteke

Gehiago ikusi
Publizitatea
X