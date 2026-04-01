Un hombre de 60 años ha resultado herido grave en la caída de su motocicleta en Isaba (Navarra). El accidente ha sucedido en el kilómetro 54,7 de la carretera NA-137.

Los servicios de emergencia lo han trasladado a la muga con Ipar Euskal Herria, donde un helicóptero lo ha llevado a un centro hospitalario en Pau (Francia).