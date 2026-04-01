Última hora en las carreteras: el Lunes de Pascua marca el final de las vacaciones y la vuelta a casa
El Gobierno Vasco prevé alrededor de 540 000 desplazamientos de retorno en la CAV durante el Lunes de Pascua.
Puntos de atención
- CAV: A-8 (en el límite territorial con Cantabria), AP-8 (peaje de Biriatu) y enlace de la AP-1 con la A-1 (nudo de Armiñón)
- Navarra: N-121-A, A-68, N-121, las autovías radiales (A-12, A-10, A-21 y A-15) y la AP-68 (Autopista Vasco-Aragonesa)
Herido grave un motorista en Isaba (Navarra)
Un hombre de 60 años ha resultado herido grave en la caída de su motocicleta en Isaba (Navarra). El accidente ha sucedido en el kilómetro 54,7 de la carretera NA-137.
Los servicios de emergencia lo han trasladado a la muga con Ipar Euskal Herria, donde un helicóptero lo ha llevado a un centro hospitalario en Pau (Francia).
Retenciones de 4 kilómetros en la A-15, en Berastegi
La autovía A-15 registra retenciones de 4 kilómetros a la altura de Berastegi (Gipuzkoa), en dirección a San Sebastián.
El peaje de Biriatu, en cambio, no presenta complicaciones por el momento.
El Gobierno Vasco prevé más de medio millón de desplazamientos
La jornada del Lunes de Pascua, especialmente por la tarde, supone la vuelta a casa de muchas personas después de las vacaciones de Semana Santa. El Gobierno Vasco prevé unos 540 000 desplazamientos por carretera durante en la operación retorno.
Accidente entre dos vehículos en N-622
Un accidente entre dos vehículos en la N-622 a la altura de Vitoria-Gasteiz sentido Burgos está generando retenciones de hasta 4 kilómetros. Un carril permanece cortado.
Terminan las retenciones en el peaje de Biriatu
Las colas han llegado hasta los 5 kilómetros en la A8, en Gipuzkoa, desde el peaje de Biriatu.
Reabierta la A634 a la altura de Zuia (Álava)
Retenciones de hasta cuatro kilómetros en Biriatu
Según ha informado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco, en el peaje de Biriatou se están produciendo retenciones según avanza la tarde: a esta hora se registran hasta cuatro kilómetros de retenciones en la AP-8 en sentido Baiona.
Dispositivo especial de Semana Santa en Navarra
En la Comunidad Foral de Navarra el plan preventivo de tráfico se activará desde hoy miércoles hasta el próximo lunes 6 de abril para dar cobertura a los miles de desplazamientos previstos. Se intensificarán los controles de velocidad, alcohol y drogas mediante el uso de lectores de matrículas para minimizar las molestias a los conductores. La Policía Foral ha diseñado un dispositivo especial con cerca de 300 agentes.
Se prevé que la mayor carga de tráfico se concentre en las tardes del miércoles 1 (salida) y el lunes 6 (retorno). Las vías con mayor vigilancia serán la N-121-A, A-68, N-121 y las autovías radiales (A-12, A-10, A-21 y A-15), además de la Ronda de Pamplona (PA-30). El dispositivo también atenderá de forma especial a los vehículos en tránsito por la AP-68 (Autopista Vasco-Aragonesa).
Dos personas heridas en un accidente en la A-624, que permanece cortada a la altura de Zuia
Dos personas han resultado heridas en un accidente de tráfico registrado en la carretera A-624, a su paso por Zuia (Álava), que permanece cortada en el kilómetro 27 debido a los trabajos para la limpieza de la vía tras el siniestro.
En el accidente, que ha tenido lugar a las 15:45 horas, han estado implicados dos vehículos y las dos personas heridas han sido trasladadas al hospital de Txagorritxu.
Recomendaciones del Gobierno de Navarra
El Servicio de Tráfico del Gobierno de Navarra también lanza varias "recomendaciones para viajar seguro" en Semana Santa:
- Evitar las horas críticas, consultar el tráfico real antes de arrancar y revisar las condiciones meteorológicas
- Comprobar la seguridad y estado del vehículo antes de salir a la carretera
- Mantener una distancia de seguridad adecuada en la carretera
- No consumir nada que afecte a la capacidad de conducción
Recomendaciones habituales
Olabarri señaló que “no nos cansaremos de insistir en las recomendaciones habituales: planifiquen sus viajes, infórmense antes de salir, conduzcan con prudencia, respeten las normas, hagan caso de las instrucciones de los agentes de tráfico y no bajen la guardia en ningún momento".
Puntos donde se esperan mayores flujos
Más de 200 agentes de la Ertzaintza realizarán tareas de vigilancia y control de tráfico para que la circulación sea lo más fluida posible. Los puntos donde se esperan mayores flujos de circulación son:
- La A-8, en el límite territorial con Cantabria.
- La AP-8 en el peaje de Biriatu.
- El enlace de la AP-1 con la A-1, en el nudo de Armiñón.
Se espera una media de 540 000 desplazamientos
Este año se prevé que se registren cifras de desplazamientos ligeramente superiores a las del año pasado, siempre en función de la climatología. A la vista del pronóstico de Euskalmet, que anuncia un tiempo inestable durante el inicio de la Semana Santa, se espera una media de 540 000 desplazamientos tanto de salida como de retorno en la CAV.
Operativo especial de tráfico activado en la CAV
La directora de Tráfico del Gobierno Vasco, Estibaliz Olabarri, presentó este lunes la Operación Especial de Tráfico de Semana Santa, que se pondrá en marcha este miércoles, día 1 de abril, a las 15:00 horas, y finalizará el lunes, día 6, a las 21:00 horas.