Una manifestación en Pamplona reclama una solución para las 507 familias afectadas de Testa Residencial

Cerca de 2000 personas según la Delegación del Gobierno se han manifestado esta sábado en Pamplona para reclamar una solución para las 507 familias que residen en viviendas actualmente en propiedad de Testa Residencial y cuyos alquileres están próximos a vencer. Se trata de viviendas, ubicadas en los barrios de Echavacoiz, Buztintxuri, Artica, San Jorge y Rochapea, que perdieron su calificación como Vivienda de Protección Oficial (VPO) a comienzos de esta década.



La movilización, convocada por las familias afectadas y el sindicato LAB, ha partido pasadas las 17:30 horas desde la Plaza Baluarte, precedida por una batucada y una pancarta con el lema "Contra el negocio de la vivienda. Etxebizitza eskubidea da2. También ha contado con una gran figura que representaba un buitre y que llevaba una etiqueta con la palabra 'Testa'.



La marcha ha recorrido las calles de Pamplona para finalizar en la Plaza del Castillo, donde han tomado la palabra representantes de las familias afectadas por el fin de sus alquileres. Han anunciado que que permanecerán en estas viviendas cuando venzan sus contratos. "No nos van a echar. Estamos organizadas. Vamos a pelear hasta el final", han destacado.



Según han explicado, "Testa Residencial, filial del fondo de inversión Blackstone", pretende "que los inquilinos abandonen sus hogares para poder vender las viviendas. Muchas de estas personas llevan más de 25 años viviendo en ellas y han pagado más de 150 000 euros en alquiler". Han recordado, además, que "las viviendas se construyeron con financiación pública, aunque su propiedad ha permanecido en manos privadas".



Ante esta situación, han reclamado al Gobierno de Navarra que "paralice las amenazas de desahucio, asuma la titularidad y gestión pública de las viviendas mediante su expropiación y garantice contratos de alquiler indefinidos y una bajada de los precios".



Durante el acto también ha intervenido una representante de los vecinos de Ezkaba, que ha expresado su apoyo a las familias afectadas y ha criticado el recurso presentado por el PP ante el Tribunal Constitucional contra la modificación de la Ley Foral de Vivienda, aprobada en junio "para impedir que las VPO destinadas al alquiler pasen al mercado libre". Un recurso, ha advertido, que está "abriendo la puerta a que ocurra lo que está ocurriendo con las y los inquilinos de Testa".



Por su parte, LAB ha criticado que "las políticas de vivienda impuestas durante décadas por los gobiernos nos han traído a esta situación insostenible" y ha acusado a "la derecha y la extrema derecha de defender los intereses de la patronal inmobiliaria y los fondos buitres frente a los de los y las inquilinas". "Las viviendas que han sido de protección oficial, pagadas por los navarros y las navarras, son de los navarros y las navarras. Todas estas viviendas deben ser expropiadas por el Gobierno de Navarra, para cerrar las puertas a la especulación", ha reclamado.



El coordinador general del sindicato LAB, Igor Arroyo, ha llamado a participar en la huelga general del 11 de noviembre para "terminar con la especulación que sufrimos todos y todas con la vivienda".