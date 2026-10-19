Será noticia: Txertogunes en la CAV y vacunación contra la gripe en Navarra, DANA Adam y protestas en Francia

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 19 de octubre de 2025:

- Txertogunes en la CAV y vacunación contra la gripe en Navarra: Desde hoy es posible vacunarse contra la gripe sin cita previa en puntos de vacunación habilitados en la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra, por su parte, más de 200 000 personas están llamadas desde hoy a vacunarse frente a la gripe y la covid.

- DANA Adam en el Mediterráneo: La DANA Adam mantiene hoy en alarma roja a Alicante y Valencia por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y en alerta naranja en Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

- Protestas en Francia: Las protestas sociales en Francia dejan una persona fallecida, centenares de heridos, casi 2400 detenidos, cargas policiales y cuantiosos daños materiales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le ha reclamado que despliegue "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores".