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Será noticia: Txertogunes en la CAV y vacunación contra la gripe en Navarra, DANA Adam y protestas en Francia

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe, a 24 de octubre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Osakidetza abre las puertas del Centro de Refuerzo de Vacunación frente a la gripe ubicado en La Casilla de Bilbao, equipamiento que estará abierto en horario de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo y podrán acercarse, sin cita, todas las personas a partir de 14 años. H.Bilbao / Europa Press 24/10/2025
Vacunación contra la gripe. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Txertoguneak EAEn eta gripearen aurkako txertaketa Nafarroan, Adam GOIDIa eta protestak Frantzian

EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este lunes, 19 de octubre de 2025:

- Txertogunes en la CAV y vacunación contra la gripe en Navarra: Desde hoy es posible vacunarse contra la gripe sin cita previa en puntos de vacunación habilitados en la Comunidad Autónoma Vasca. En Navarra, por su parte, más de 200 000 personas están llamadas desde hoy a vacunarse frente a la gripe y la covid. 

- DANA Adam en el Mediterráneo: La DANA Adam mantiene hoy en alarma roja a Alicante y Valencia por lluvias torrenciales hasta las 10 horas, y en alerta naranja en Barcelona, Girona, Tarragona, Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca.

- Protestas en Francia: Las protestas sociales en Francia dejan una persona fallecida, centenares de heridos, casi 2400 detenidos, cargas policiales y cuantiosos daños materiales. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha rechazado la dimisión presentada por el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el marco de las protestas y disturbios de los últimos días, y le ha reclamado que despliegue "nuevas modalidades de actuación" contra "los alborotadores".

Gripe Vacunas DANA Mar Mediterráneo Francia Sociedad

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