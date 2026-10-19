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Albiste izango dira: Txertaguneak EAEn eta gripearen aurkako txertaketa Nafarroan, Adam GOIDIa eta protestak Frantzian

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

(Foto de ARCHIVO) Una persona se vacuna, en un centro de refuerzo de vacunación frente a la gripe, a 24 de octubre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Osakidetza abre las puertas del Centro de Refuerzo de Vacunación frente a la gripe ubicado en La Casilla de Bilbao, equipamiento que estará abierto en horario de 8.00 a 20.00 horas, de lunes a domingo y podrán acercarse, sin cita, todas las personas a partir de 14 años. H.Bilbao / Europa Press 24/10/2025
Gripearen aurkako txertaketa. Artxiboko argazkia: Europa Press

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2025eko urriaren 19an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Txertaguneak EAEn eta gripearen aurkako txertaketa Nafarroan: gaurtik aurrera 12 txertagune zabalik daude Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, gripearen eta covidaren aurkako txertoa aurretiazko hitzordurik gabe jartzeko. Nafarroan, berriz, gaurtik aurrera 200.000 pertsona baino gehiago gripearen eta covidaren aurkako txertoa hartzera deituta daude.

-Adam GOIDIaAdam goialdeko depresioaren ondorioz, Alacant eta Valentzia alarma gorrian daude euri-jasengatik 10:00ak arte, eta abisu laranjan Bartzelonan, Gironan, Tarragonan, Eivissan, Formenteran, Mallorcan eta Menorcan.

-Protestak Frantzian: Frantzian zehar zabaldutako protesten ondorioz, pertsona bat hil da, ia 2.400 atxilotu dituzte eta kalte handiak izan dira. Emmanuel Macron Frantziako presidenteak ez du onartu Laurent Nuñez lehen ministroaren dimisioa. 

Gripea Txertoak Goialdeko depresioa Mediterraneo itsasoa Frantzia Gizartea

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