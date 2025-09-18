Zinemaldia
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Esther García ya está en San Sebastián

Esther García Zinemaldira iritsi da bihar Donostia saria jasotzeko.
18:00 - 20:00

La productora española Esther García recibirá mañana el premio Donostia del Zinemaldia en la gala de apertura del certamen. 

José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, la ha recibido en la entrada del hotel María Cristina. 

Euskaraz irakurri: Esther García Donostiara iritsi da

Última actualización