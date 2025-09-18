Inicio Cultura Cine Zinemaldia Compartir Guardar Quitar de mi lista ¿Quieres guardar el contenido? Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain. Iniciar sesión Esther García ya está en San Sebastián Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 La productora española Esther García recibirá mañana el premio Donostia del Zinemaldia en la gala de apertura del certamen. José Luis Rebordinos, director del Zinemaldia, la ha recibido en la entrada del hotel María Cristina. Euskaraz irakurri: Esther García Donostiara iritsi da 18/09/2025 - 14:45 Última actualización 18/09/2025 - 14:45