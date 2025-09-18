Zinemaldia
Esther García Donostiara iritsi da

Esther García Zinemaldira iritsi da bihar Donostia saria jasotzeko.
18:00 - 20:00

Esther García espainiar ekoizleak Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du bihar, irekiera galan. 

Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendariak harrera egin dio Maria Cristina hotelaren sarreran. 

