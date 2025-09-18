Hasiera Kultura Zinema Zinemaldia Elkarbanatu Gorde Kendu nire zerrendatik Edukia gorde nahi duzu? Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko. Hasi saioa Esther García Donostiara iritsi da Bideoa hasi To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video 18:00 - 20:00 Esther García espainiar ekoizleak Zinemaldiaren Donostia saria jasoko du bihar, irekiera galan. Jose Luis Rebordinos Zinemaldiaren zuzendariak harrera egin dio Maria Cristina hotelaren sarreran. 2025/09/18 - 14:45 Azken eguneratzea 2025/09/18 - 14:45