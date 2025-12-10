Tenso rifirrafe entre Iriarte y Echeveste por el acuerdo presupuestario de Gipuzkoa

La tramitación de los presupuestos de Gipuzkoa para 2026 sigue adelante tras haber sido rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu en las Juntas Generales. En el debate de hoy, la representante de EH Bildu Maddalen Iriarte ha criticado el acuerdo cerrado por Elkarrekin Podemos con PNV y PSE-EE para apoyar las cuentas. Por su parte, la portavoz de la formación morada Miren Echeveste, ha denunciado que la coalición soberanista mantiene posiciones diferentes en Madrid y Gipuzkoa.