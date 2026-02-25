ÓBITO
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Muere a los 93 años Antonio Tejero, el teniente coronel que protagonizó el intento de golpe del 23-F

El anuncio de su muerte coincide con la publicación de los documentos desclasificados del golpe fallido.
BOGOTÁ (COLOMBIA), 25/02/2026.- Fotografía de archivo del 24 de octubre de 2016 que muestra al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero (c), en Madrid (España). Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en España, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia. EFE/David Fernández ARCHIVO
18:00 - 20:00
imagen de archivo. Foto: EFE
Euskaraz irakurri: 93 urte zituela hil da Antonio Tejero, O23ko estatu kolpe saiakeran protagonista izan zen teniente koronela
author image

EITB

Última actualización

El exteniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, que protagonizó la intentona de golpe de Estado el 23F, ha fallecido este miércoles a los 93 años, ha confirmado a EFE el despacho de abogados que representa a su familia.

La muerte de Tejero se ha producido dos días después del 45 aniversario del 23F y el mismo día en que el Gobierno ha desclasificado los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

23f otsailak 23 tejero estatu kolpe saiakera diputatuen kongresuan iturria efe

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente coronel de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23F.

Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996. Además de ser el rostro más conocido del golpe fallido, es conocido por su frase "¡Quieto todo el mundo!", con la que interrumpió la votación en el Congreso de los Diputados de la investidura como presidente del Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez.

Antes del 23F, Tejero participó en la denominada 'Operación Galaxia', una intentona golpista gestada en 1978 por un grupo de militares que consistía en asaltar al Gobierno durante una reunión en el Palacio de la Moncloa, aprovechando que el rey se encontraba fuera de España de viaje oficial a México.

El complot fue desarticulado antes de su ejecución, y el teniente coronel fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

Titulares de Hoy Gobierno de España España Política

Te puede interesar

nerea kortajarena eh bildu
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

EH Bildu responsabiliza al Gobierno Vasco de que los campamentos no estén regulados todavía

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha subrayado que si los campamentos dirigidos a niños y jóvenes carecen de una regulación específica es "responsabilidad exclusiva" del Gobierno Vasco por no haber desarrollado la Ley de Juventud aprobada hace cuatro años y ha insistido en que las cuestiones que afectan a niños y jóvenes requieren ser tratadas con "rigor y seriedad".
20201116133500_javier-remirez_
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Javier Remírez pide que se desclasifiquen los documentos sobre Montejurra, Mikel Zabalza y los Sanfermines'78

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra ha declarado en conferencia de prensa que "siempre es positiva para la democracia" una desclasificación de información, ya que permite "entender mejor los hechos del pasado", algo que es "propio de democracias maduras". El Gobierno de Navarra, ha dicho, insta a que se avance en la elaboración de una nueva normativa sobre secretos oficiales, ya que la vigente data de 1968, "en plena dictadura franquista".
Cargar más
Publicidad
X