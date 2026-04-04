VIOLENCIA MACHISTA

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La ciudadanía de Basauri se vuelve a concentrar para condenar el crimen machista de Amaia

Convocadas por el Ayuntamiento de la localidad vízcaína, decenas de personas se han congregado a mediodía en la plaza 25-N para denunciar el crimen machista de la mujer de 44 años natural de Berango. Precisamente, el consistorio de esta localidad ha convocado otra concentración de repulsa para el martes. 

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Basauriarrek bigarrenez gaitzetsi dute herrian izandako hilketa matxista
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Agencias | EITB

Última actualización

Convocados por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Basauri, representantes políticos e institucionales, así como decenas de personas han participado este mediodía en la concentración de condena ante el homicidio de Amaia, de 44 años, a manos presuntamente de su pareja. 

La concentración de repulsa silenciosa ha tenido lugar la plaza 25-N de la localidad, en la que se ha condenado "públicamente la violencia machista que sí existe y que se debe visibilizar y condenar". En el mismo lugar, los colectivos feministas Basauriko Asanblada Feminista y Emakumeok bat koordinakundea realizaron ayer una concentración de repulsa.

En declaraciones a los medios, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha asegurado que la violencia machista es "una realidad tozuda, dura y contundente" y ha llamado a "desnaturalizarla" como sociedad para formar "un muro de contención que ponga freno y acabe con la violencia machista". 

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha confirmado que el detenido estaba siendo vigilado por la policía debido a sus continuos quebrantos de la orden de alejamiento; no obstante, ha evitado sacar conclusiones prematuras y ha recordado que el caso está bajo investigación. 

El padre, la hija y el exmarido de la víctima han estado presentes en la concentración. El primero ha dicho que todavía están "sin saber absolutamente nada". "No sabemos si ha sido violencia de género o por muerte natural, tenemos que esperar a que la Ertzaintza haga su trabajo, confiar en ellos y ya está, hasta ahora todo queda en presunto", ha indicado.

No obstante, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento contra su hija y, preguntado por los medios de comunicación si era "un maltratador con su hija", ha respondido que sí, que "tenía pruebas" y que "meses anteriores habían tenido una discusión".

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El presunto asesino, un hombre de 45 años, ha pasado este sábado a disposición judicial, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

En un primer momento, el fallecimiento de la mujer, de 44 años, se atribuyó a una indisposición, después de que personal sanitario tratara de reanimarla sin éxito.

No obstante, el posterior análisis forense para esclarecer las causas de la muerte reveló que podría tratarse de una muerte violenta, que la Ertzaintza investiga como un caso de violencia de género.

De confirmarse, sería la tercera mujer vasca asesinada en lo que va de año. El primer asesinato machista de 2026 tuvo lugar en Sarriguren (Navarra), el 20 de febrero; un hombre mató a su pareja, Tatiana, e hirió gravemente a su suegra. Un mes después, en Zaragoza, otro hombre machista asesinó a tiros a su expareja, Silvia, natural de Irun (Gipuzkoa)

Declaración institucional de condena del Ayuntamiento de Berango

La mujer asesinada vivía en Basauri, pero era natural de Berango. Precisamente, el Ayuntamiento de la localidad ha condenado el crimen y ha convocado una concentración de repulsa para el martes a las 19:00 horas, frente al frontón municipal. Además de realizar un llamamiento para participar en el acto, el ayuntamiento pide a la ciudadanía a jugar un papel activo en la lucha contra la violencia. "Todas y todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia contra las mujeres, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido; en definitiva, adoptando una responsabilidad individual y colectiva frente a las agresiones machistas" ha remarcado.

En un texto de cinco puntos, el consistorio expresa "su máxima repulsa y su más profunda indignación" ante el asesinato machista de Amaia, "una mujer criada y formada en nuestro pueblo de la que muchos/as guardan recuerdos". Subraya que "todas las formas de violencia contra las mujeres suponen un atentado a su integridad física y moral y, en consecuencia, una grave e intolerable vulneración de todos los derechos humanos, siendo el asesinato la expresión más grave del machismo y un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral, principalmente de las mujeres que la sufren y enfrentan".

El consistorio traslada todo su apoyo y solidaridad a familiares y entorno cercano de la víctima, y pone a su disposición los servicios especializados destinados a la atención y protección de las víctimas de violencia machista. Además, reitera su compromiso por conseguir una sociedad más justa e igualitaria, desarrollando en el ámbito de sus competencias y en aplicación a la legislación vigente, políticas activas, integrales y coordinadas a favor de la igualdad y en contra de todas las violencias ejercidas contra las mujeres.

Colectivos feministas de Basauri convocan una concentración de repulsa para esta tarde
Detenido en Basauri por el homicidio de su pareja
Violencia machista Basauri Sociedad

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