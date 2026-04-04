Convocados por la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Basauri, representantes políticos e institucionales, así como decenas de personas han participado este mediodía en la concentración de condena ante el homicidio de Amaia, de 44 años, a manos presuntamente de su pareja.

La concentración de repulsa silenciosa ha tenido lugar la plaza 25-N de la localidad, en la que se ha condenado "públicamente la violencia machista que sí existe y que se debe visibilizar y condenar". En el mismo lugar, los colectivos feministas Basauriko Asanblada Feminista y Emakumeok bat koordinakundea realizaron ayer una concentración de repulsa.

En declaraciones a los medios, la directora de Emakunde, Miren Elgarresta, ha asegurado que la violencia machista es "una realidad tozuda, dura y contundente" y ha llamado a "desnaturalizarla" como sociedad para formar "un muro de contención que ponga freno y acabe con la violencia machista".

Por su parte, el alcalde de Basauri, Asier Iragorri, ha confirmado que el detenido estaba siendo vigilado por la policía debido a sus continuos quebrantos de la orden de alejamiento; no obstante, ha evitado sacar conclusiones prematuras y ha recordado que el caso está bajo investigación.

El padre, la hija y el exmarido de la víctima han estado presentes en la concentración. El primero ha dicho que todavía están "sin saber absolutamente nada". "No sabemos si ha sido violencia de género o por muerte natural, tenemos que esperar a que la Ertzaintza haga su trabajo, confiar en ellos y ya está, hasta ahora todo queda en presunto", ha indicado.



No obstante, ha confirmado que el detenido tenía una orden de alejamiento contra su hija y, preguntado por los medios de comunicación si era "un maltratador con su hija", ha respondido que sí, que "tenía pruebas" y que "meses anteriores habían tenido una discusión".